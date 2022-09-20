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Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı

Haberler - ntv.com.tr | 20.09.2022 - 08:34 - Son Güncelleme : 20.09.2022 - 08:42

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes, yaptığı paylaşımla elf kulağı ameliyatı yaptırdığına dair iddiaları güçlendirdi.

Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı - 1

İş insanı ile iki çocuk sahibi olan şarkıcı Grimes yaptığı paylaşımla, hayranlarını ameliyatla elf kulağı yaptırdığına inandırdı.

Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı - 2

BUNUN HAYALİNİ KURDU

Gerçek adı Claire Elise Boucher olan şarkıcı, 'elf kulağı' ameliyatını gündeme getirmişti. Şarkıcı sosyal medya hesabından "Elf kulağı ameliyatından iyi bir sonuç alan var mı?" sorusunu sorarak hayatı boyunca elf kulağına sahip olmak istediğini belirtmişti.

Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı - 3

"ÇILGINCA BİR ŞEY YAPTIM"

Twitter hesabından yüzünün bandajlı bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Çılgınca bir şey yaptım!" dedi.

Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı - 4

Şarkıcının gönderisine "Kulaklarını mı yaptırdın?" ve "Umarım elf kulağı yaptırmışsındır" gibi yorumlar geldi.

Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı - 5

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan şarkıcının hayranları, Grimes'ın elf kulak ameliyatı olduğuna ikna oldu.

Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı - 6

Geçtiğimiz mart ayında ayrılık kararı alan Grimes ve Musk çiftinin  X Æ A-Xii ve Exa Dark Sideræl adlarında iki çocuğu bulunuyor.

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