Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı

BUNUN HAYALİNİ KURDU

Gerçek adı Claire Elise Boucher olan şarkıcı, 'elf kulağı' ameliyatını gündeme getirmişti. Şarkıcı sosyal medya hesabından "Elf kulağı ameliyatından iyi bir sonuç alan var mı?" sorusunu sorarak hayatı boyunca elf kulağına sahip olmak istediğini belirtmişti.