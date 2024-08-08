Elon Musk'ın trans kızı, babasını yerden yere vurdu: "Sen bir aile babası değilsin"

"SEN BİR AİLE BABASI DEĞİLSİN"

Musk'ın 20 yaşındaki kızı ifadelerine "Sen bir aile babası değilsin, kendi çocukların hakkında yalan söylemeyi bırakmayan bir bir adamsın" diye devam etti.

Musk'ın eski eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan Vivian, "Gezegeni kurtarmıyorsun, iklim değişikliğini umursamıyorsun. İnsanlar bir şekilde sana inanmaya devam ediyor ve ben bunu hala anlayamıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.