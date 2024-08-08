Elon Musk'ın trans kızı, babasını yerden yere vurdu: "Sen bir aile babası değilsin"

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, cinsiyet değiştiren kızının tıbbi tedavisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan babası için "zalim ve kayıp bir baba" ifadelerini kullanmıştı. Wilson yeni paylaşımında babasını yine yerden yere vurdu.

Elon Musk'ın trans kızı, babasını yerden yere vurdu: "Sen bir aile babası değilsin" - 1

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson geçtiğimiz günlerde babasını sert sözlerle eleştirmişti. Babasının soyadından vazgeçerek annesinin soyadını alan Wilson, milyarderden kendisini feminen göründüğü için zorbalayan "zalim, kayıp bir baba" olarak bahsetti.

Elon Musk'ın kızı Vivian yeni paylaşımında babasına sert eleştirilerde bulundu. 53 yaşındaki Musk'ın 20 yaşındaki trans kızı, babasının mutlu bir aile babası olduğunu ima eden bir paylaşım karşısında sessizliğini bozdu.

N-LIFE HABERLERİ

Elon Musk'ın trans kızı, babasını yerden yere vurdu: "Sen bir aile babası değilsin" - 2

"İMAJINI 'ŞEFKATLİ BABA' OLARAK YENİDEN İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORSUN"

Vivian şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, buna gerçekten inanıp inanmadığınızı veya kendi hayal dünyasında yaşayıp yaşamadığınızı bilmiyorum ve açıkçası umursamıyorum. Bana öyle geliyor ki, marka imajınızı 'şefkatli baba' olarak yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz ve ben bunu sorgulamadan edemeyeceğim. Dürüst olmak gerekirse, bu teşebbüs kesinlikle acınası. Röportajlarda, kitaplarda, sosyal medyada hakkımda yalan söylemeyi bırakmıyorsunuz. Tanrıya şükür ki yalan söyleme konusunda kesinlikle berbatsınız çünkü aksi takdirde bu çok daha zor olurdu."

Elon Musk'ın trans kızı, babasını yerden yere vurdu: "Sen bir aile babası değilsin" - 3

"SEN BİR AİLE BABASI DEĞİLSİN"

Musk'ın 20 yaşındaki kızı ifadelerine "Sen bir aile babası değilsin, kendi çocukların hakkında yalan söylemeyi bırakmayan bir bir adamsın" diye devam etti.

Musk'ın eski eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan Vivian, "Gezegeni kurtarmıyorsun, iklim değişikliğini umursamıyorsun. İnsanlar bir şekilde sana inanmaya devam ediyor ve ben bunu hala anlayamıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Elon Musk'ın trans kızı, babasını yerden yere vurdu: "Sen bir aile babası değilsin" - 4

BABASI TARAFINDAN ZORBALIK GÖRDÜ

Öte yandan, babasının yorumlarına sinirlenen Wilson daha önce verdiği töportajda, "Sanırım hiçbir şey söylemeyeceğimi ve bunu tartışmasız bir şekilde bırakacağımı varsaydı. Bunu yapmayacağım çünkü eğer milyonlarca kişilik bir izleyici kitlesinin önünde benim hakkımda açıkça yalan söyleyecekseniz, bunu öylece görmezden gelmeyeceğim" diye konuştu.

20 yaşındaki genç kız, Musk'ın ortak velayet hakkına sahip olmasına rağmen hayatından büyük ölçüde uzak kaldığını, eşcinsel olduğu ve kadınsı özellikler sergilediği gerekçesiyle kendisine zorbalık yaptığını, hatta küçük bir çocukken sesini kısması için onu zorladığını iddia etti.

Vivian Musk Haziran 2022'de transseksüel olduğunu açıkladı. Vivian o dönemde, “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde, hiçbir biçimde akraba olmak istemiyorum” diyerek annesinin soyadını almak için başvuruda bulundu.

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