Elon Musk'ın trans kızı, babasını yerden yere vurdu: "Sen bir aile babası değilsin"
Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, cinsiyet değiştiren kızının tıbbi tedavisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan babası için "zalim ve kayıp bir baba" ifadelerini kullanmıştı. Wilson yeni paylaşımında babasını yine yerden yere vurdu.
Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson geçtiğimiz günlerde babasını sert sözlerle eleştirmişti. Babasının soyadından vazgeçerek annesinin soyadını alan Wilson, milyarderden kendisini feminen göründüğü için zorbalayan "zalim, kayıp bir baba" olarak bahsetti.
Elon Musk'ın kızı Vivian yeni paylaşımında babasına sert eleştirilerde bulundu. 53 yaşındaki Musk'ın 20 yaşındaki trans kızı, babasının mutlu bir aile babası olduğunu ima eden bir paylaşım karşısında sessizliğini bozdu.