Elon Musk'ın trans kızı Vivian, ABD'yi terk ediyor
Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, geçtiğimiz aylarda babası hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmişti. Musk'ın kızı, ABD'yi terk edeceğini açıkladı.
Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, Donald Trump'ın zaferinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmayı planlıyor.
20 yaşındaki Wilson, yaptığı paylaşımda "Bunu bir süredir düşünüyorum ancak dün açıkça belirttim. Geleceğimi Amerika Birleşik Devletleri'nde görmüyorum" dedi.
Wilson sözlerine "Sadece 4 yıl görevde kalsa bile trans karşıtı düzenlemeler gerçekleşmese bile, bu yasayı kabul eden insanlar yakın zamanda hiçbir yere gitmeyecekler" diye devam etti.