Elon Musk'ın trans kızı Vivian, ABD'yi terk ediyor

ANNESİNİN SOYADINI KULLANIYOR

20 yaşındaki genç kız, Musk'ın ortak velayet hakkına sahip olmasına rağmen hayatından büyük ölçüde uzak kaldığını, eşcinsel olduğu ve kadınsı özellikler sergilediği gerekçesiyle kendisine zorbalık yaptığını, hatta küçük bir çocukken sesini kısması için onu zorladığını iddia etti.

Vivian Musk Haziran 2022'de transseksüel olduğunu açıkladı. Vivian o dönemde, “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde, hiçbir biçimde akraba olmak istemiyorum” diyerek annesinin soyadını almak için başvuruda bulundu.