Elon Musk'ın trans kızı Vivian, ABD'yi terk ediyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, geçtiğimiz aylarda babası hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmişti. Musk'ın kızı, ABD'yi terk edeceğini açıkladı.

Elon Musk'ın trans kızı Vivian, ABD'yi terk ediyor - 1

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın kızı Vivian Jenna Wilson, Donald Trump'ın zaferinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmayı planlıyor.

20 yaşındaki Wilson, yaptığı paylaşımda "Bunu bir süredir düşünüyorum ancak dün açıkça belirttim. Geleceğimi Amerika Birleşik Devletleri'nde görmüyorum" dedi.

Wilson sözlerine "Sadece 4 yıl görevde kalsa bile trans karşıtı düzenlemeler gerçekleşmese bile, bu yasayı kabul eden insanlar yakın zamanda hiçbir yere gitmeyecekler" diye devam etti.

N-LIFE HABERLERİ

Elon Musk'ın trans kızı Vivian, ABD'yi terk ediyor - 2

ANNESİNİN SOYADINI KULLANIYOR

20 yaşındaki genç kız, Musk'ın ortak velayet hakkına sahip olmasına rağmen hayatından büyük ölçüde uzak kaldığını, eşcinsel olduğu ve kadınsı özellikler sergilediği gerekçesiyle kendisine zorbalık yaptığını, hatta küçük bir çocukken sesini kısması için onu zorladığını iddia etti.

Vivian Musk Haziran 2022'de transseksüel olduğunu açıkladı. Vivian o dönemde, “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde, hiçbir biçimde akraba olmak istemiyorum” diyerek annesinin soyadını almak için başvuruda bulundu.

Elon Musk'ın trans kızı Vivian, ABD'yi terk ediyor - 3

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Vivian Jenna Wilson geçtiğimiz aylarda milyarderden kendisini feminen göründüğü için zorbalayan "zalim, kayıp bir baba" olarak bahsetti. Musk'ın 20 yaşındaki trans kızı, babasının mutlu bir aile babası olduğunu ima eden bir paylaşım karşısında sessizliğini bozdu. Vivian şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, buna gerçekten inanıp inanmadığınızı veya kendi hayal dünyasında yaşayıp yaşamadığınızı bilmiyorum ve açıkçası umursamıyorum. Bana öyle geliyor ki, marka imajınızı 'şefkatli baba' olarak yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz ve ben bunu sorgulamadan edemeyeceğim. Dürüst olmak gerekirse, bu teşebbüs kesinlikle acınası. Röportajlarda, kitaplarda, sosyal medyada hakkımda yalan söylemeyi bırakmıyorsunuz. Tanrıya şükür ki yalan söyleme konusunda kesinlikle berbatsınız çünkü aksi takdirde bu çok daha zor olurdu."

Elon Musk'ın trans kızı Vivian, ABD'yi terk ediyor - 4

"SEN BİR AİLE BABASI DEĞİLSİN"

Musk'ın kızı ifadelerine "Sen bir aile babası değilsin, kendi çocukların hakkında yalan söylemeyi bırakmayan bir adamsın" diye devam etti.

Musk'ın eski eşi Justine Wilson ile evliliğinden olan Vivian, "Gezegeni kurtarmıyorsun, iklim değişikliğini umursamıyorsun. İnsanlar bir şekilde sana inanmaya devam ediyor ve ben bunu hala anlayamıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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