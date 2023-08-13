Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı

Yeni çıkacak Elon Musk biyografisi, Tesla kurucusu ile Grimes'ın ilişkilerinin ilk günlerini de anlatıyor. İkilinin ilişkilerinde, restoran duvarına isim kazıma, hayvan kemiği hediye etme ve Yüzüklerin Efendisi sınavı gibi tuhaf olarak algılanabilecek pek çok ayrıntı var.

Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı - 1

Elon Musk, sahibi olduğu Tesla, SpaceX ve şimdi de Twitter (yeni adıyla X) şirketleri ile adından söz ettirse de Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ile kafes dövüşüne hazırlanması gibi sansanyonel haberlerle daha çok öne çıkıyor. Özel hayatı da onu dikkat çeken isimlerden biri yapıyor. Son olarak iki çocuğunun annesi, Kanadalı müzisyen Grimes ile biten ilişkisinden bazı ayrıntılarla gündeme geldi.

Musk ve Grimes 2018'de tanıştı ve bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüler. Birlikte iki çocukları oldu. Oğullarına X AE A-XII, kızlarına ise Exa Dark Sideræl adını koydular.

N-LIFE HABERLERİ

Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı - 2

Walter Isaacson'ın yazdığı, 11 Eylül'de yayımlanacak Elon Musk başlıklı biyografi, ikilinin ilişkilerinin ilk günlerini ele alıyor.

35 yaşındaki Grimes ile 52 yaşındaki Musk, 2018'de Twitter üzerinden tanışmış, aynı yıl Met Gala'nın kırmızı halısında ilk kez çift olarak boy göstermişti. Kitapta o günlere air bir bölüm oldukça dikkat çekici.

Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı - 3

Kitabın yayımlanmasından önce yazarın paylaştığı bir alıntıda Musk'ın "iyi bir randevu anlayışı" kapsamında Grimes'ı, Tesla fabrikasını ziyaret etmek üzere California'nın Fremont şehrine davet ettiği bilgisi yer alıyor. Grimes, o buluşma hakkında, "Bütün gece yürüdük ve onun bir şeyleri düzeltmeye çalışmasını izledim" ifadesini kullanıyor.

Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı - 4

MUSK'TAN "OYOMATİK PİLOT" ŞOVU

Ertesi gece Grimes'ı bir restorana götürürken Musk, şarkıcıya arabasının ne kadar çabuk hızlandığını gösterip ellerini direksiyondan çekiyor, elleriyle gözlerini kapatarak arabayı otomatik pilotun kontrol etmesine izin veriyor.

Grimes, o anları "Aman Tanrım, bu adam aklını kaçırmış diye düşündüm. Araç sinyal verip kendi kendine şerit değiştiriyordu. Marvel filmlerinden fırlamış bir sahne gibiydi" sözleriyle anlatıyor.

Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı - 5

"GRIMES SINAVI GEÇTİ"

Daha sonra Grimes, Musk'ın güçlerini J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisindeki Gandalf'ınkilere benzetmesi ile Musk tarafından bir teste tabi tutuluyor. Isaacson, kitabında "Onun gerçekten sıkı bir hayran olup olmadığını görmek istemiş. Grimes sınavı geçti" ifadesine yer veriyor.

İkilinin tuhaf olarak algılanabilecek ilişki detaylarından bazıları, Musk'ın restoranda çiftin baş harflerini ikinci randevularında bir duvara oyması ve Grimes'ın, Musk'a hediye olarak topladığı bir kutu hayvan kemiğini vermesi olarak görünüyor.

Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı - 6

"UYUMADAN ÖNCE TARİH YAYINI DİNLİYORLARDI"

Yazar Isaacson, ikilinin akşamları Dan Carlin'in Hard Core History podcast'ini ve tarih konulu diğer sesli kitaplarla podcast programlarını dinlediğini yazdı. Grimes, biyografi yazarına şöyle diyor:

"Ciddi bir ilişki yaşayabilmemin tek yolu, çıktığım kişinin de yatmadan önce bir saat falan savaş tarihi dinleyebilmesi."

Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı - 7

Birlikte ilk çocuklarını 2020'de kucaklarına alan ikilinin Aralık 2021'de doğan kızları taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti. Çift artık birlikte değil. Grimes kızlarının doğumundan sonra ayrıldıklarını söylemişti. Grimes, Musk'ı "en iyi arkadaşı ve hayatının aşkı" diye tanımlamıştı.

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