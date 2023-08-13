Elon Musk'tan sevgilisi Grimes'a Yüzüklerin Efendisi sınavı

Elon Musk, sahibi olduğu Tesla, SpaceX ve şimdi de Twitter (yeni adıyla X) şirketleri ile adından söz ettirse de Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ile kafes dövüşüne hazırlanması gibi sansanyonel haberlerle daha çok öne çıkıyor. Özel hayatı da onu dikkat çeken isimlerden biri yapıyor. Son olarak iki çocuğunun annesi, Kanadalı müzisyen Grimes ile biten ilişkisinden bazı ayrıntılarla gündeme geldi.

Musk ve Grimes 2018'de tanıştı ve bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüler. Birlikte iki çocukları oldu. Oğullarına X AE A-XII, kızlarına ise Exa Dark Sideræl adını koydular.