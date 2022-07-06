Elon Musk’ın çocuklarının uyması gereken 9 kural

"ÜNİVERSİTELER EĞLENMEK İÇİN"

Milyarderin eğitim anlayışı oldukça gelenek dışı. Clubhouse uygulamasında bir röportaj veren Musk, çocuklarının en çok internette bir şey öğrenebildiğini ileri sürmüştü. Musk, “Çocuklarımın çoğunlukla YouTube ve Reddit’ten eğitim aldığını düşünüyorum” İfadesini kullanmıştı.

İş insanı katıldığı Satellite Konferansı’nda “Bence üniversiteler eğlenmek ve bazı işleri yapabildiğini göstermek için yeterli, bir şeyler öğrenmek için değil” demişti.