Elon Musk’ın çocuklarının uyması gereken 9 kural

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 15:37 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 15:55
Elektrikli araç markası Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, her ne kadar teknoloji dünyasındaki girişimleriyle bilinse de özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Evlilikleri ve çocuklarına koyduğu enteresan isimlerle bilinen Musk’ın Griffin (18), Xavier (18), Kai, (16) Saxon (16), Damian (16), X AE A-XII (2) ve Exa Dark Sidereal (7 aylık) adında 7 çocuğu bulunuyor.
Dünyanın en zengin insanının çocuğu olmak elbette büyük sorumlulukları ve kuralları beraberinde getiriyor. Young Tango sitesinin hazırladığı habere göre Musk’un çocuklarının uyması gereken kurallar şöyle...
Musk, çocukları büyüdüğünde arka planda kalmak istediğini belirtse de eski sevgilisi şarkıcı Grimes, oğulları X için, Musk’ın yüksek beklentileri olduğunu öne sürmüştü. Grimes, “Elon onu varisi gibi görüyor ve ona her şeyi sunuyor” ifadelerini kullanmışı. Çocuklarıyla medyada çok fazla görünmeyen Musk, oğlu X’i şimdiden birkaç etkinliğe götürdü bile.
Milyarderin eğitim anlayışı oldukça gelenek dışı. Clubhouse uygulamasında bir röportaj veren Musk, çocuklarının en çok internette bir şey öğrenebildiğini ileri sürmüştü. Musk, “Çocuklarımın çoğunlukla YouTube ve Reddit’ten eğitim aldığını düşünüyorum” İfadesini kullanmıştı.
İş insanı katıldığı Satellite Konferansı’nda “Bence üniversiteler eğlenmek ve bazı işleri yapabildiğini göstermek için yeterli, bir şeyler öğrenmek için değil” demişti.
Musk ve şarkıcı Grimes’ın oğlu X’in ‘anne’ kelimesini kullanması yasak. X, şarkıcıya asıl adı ‘Claire’ ile hitap ediyor. Grimes'ın düşüncesi ise kendisinin de sevmediği anne kelimesini X’in hissettiği ve bu nedenle ona anne demek istemediği yönünde.
Biyografisi için Ashlee Vance’e röportaj veren Musk, çocuklarının video oyunları oynamak yerine kitap okumasını istiyor. Çocuklarının ekranlara bağımlı olmasını engellemek isteyen Musk, okuma alışkanlığının önemine sık sık vurguda bulunuyor.
Bugün bulunduğu konuma gelmek için çok çabaladığını ve pek çok zorluk atlattığını belirten Musk, çocuklarının da hayat mücadelesini tatmasını istiyor. Ailesinin desteği olmadan 17 yaşında Kanada’ya yerleşen iş insanı, okulda zorbalık yaşadığını ve başarılı olmak için çok çabaladığını dile getirmişti.
Geleneksel eğitim üzerine röportaj veren Musk, çocuklarının kendi seçtiği okulda eğitim almasına dikkat ediyor. Kaliforniya’da Ad Astra adındaki bir okulu seçen Musk, bu okulun geleneksel notlandırma tekniklerini kullanmadığını ve daha çok eleştirel düşünmeyi teşvik ettiğini belirtiyor.
Milyarder, 2020 yılında verdiği bir röportajda çocuklarının erken yaşlarında aktif rol oynamadığını belirtiyor. Musk, “Şu anda yapabileceğim çok bir şey yok. Grimes’ın benden daha büyük bir rolü var. Çocuklar büyüdüğünde benim de rolüm artacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Elon Musk’ın çocukları, milyarderin yaşam şekli gereği seyahat etmeye alışık olmalı. “Eğer Tesla ile ilgili bir iş için Çin’e gitmem gerekirse, çocuklarımı da beraberimde götürürüm” diyen Musk, sık sık farklı ülkelere seyahat ettiğini ve ailesini de yanında götürmek istediğini belirtmişti.