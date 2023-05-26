Elsa Hosk Cannes Film Festivali'nde optik illüzyon yarattı

Elsa Hosk, 76. Cannes Film Festivali kırmızı halısında yer çekimine meydan okudu. Süper model, "Pot-Au-Feu" ( La Passion de Dodin Bouffant) filmi galasında optik illüzyon (göz yanılsaması) yaratan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
34 yaşındaki İsveçli model, Viktor & Rolf imzalı elbisesiyle hem şaşırttı hem de beğeni topladı.
Ocak ayında moda evinin ilkbahar/yaz Haute Couture Moda Haftası defilesinde görücüye çıkan Viktor & Rolf tasarımı elbise, yapısız bir siluete sahip. Elbise, Hosk'un vücudunun sağında dijital olarak döndürülmüş gibi görünen çıkıntılı mavi bir balo elbisesine bağlı ten rengi bir korse ile donatılmış.
Hosk'un kısa sarı saçları ve pırlanta mücevherlerle tamamlanan görünümü, moda eleştirmenlerinden tam not aldı.
Hosk, kıyafet seçimiyle bu yılki Cannes kırmızı halısının, şimdiye kadarki en sıra dışı kıyafetini giyen isim oldu.
İşte Hosk'un Cannes Film Festivali kırmızı halısından pozları...