Elsa Hosk Cannes Film Festivali'nde optik illüzyon yarattı

Ocak ayında moda evinin ilkbahar/yaz Haute Couture Moda Haftası defilesinde görücüye çıkan Viktor & Rolf tasarımı elbise, yapısız bir siluete sahip. Elbise, Hosk'un vücudunun sağında dijital olarak döndürülmüş gibi görünen çıkıntılı mavi bir balo elbisesine bağlı ten rengi bir korse ile donatılmış.