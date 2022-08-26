Elton John Britney Spears'ın yeniden şarkı söylemesini sağladı: Britney çok kırgındı

Haberler - ntv.com.tr | 26.08.2022 - 08:59 - Son Güncelleme : 26.08.2022 - 09:15
Amerikalı şarkıcı Britney Spears, müzik kariyerinde uzun süren sessizliğinin ardından dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John ile yaptığı düeti yayınladı.
‘Hold Me Closer’ adıyla yayınlanan şarkı, Spears’ın 6 sene sonra çıkardığı ilk single olma özelliği taşıyor.
En son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears hakkında konuşan Elton John, şarkıcıdan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Elton, şarkıyı kaydetmek için stüdyoyaya gelen Spears’ın harika bir iş çıkardığını söyledi. John “Herkes o artık şarkı söyleyemez dedi ama ben onun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve şarkı söylemeye başladığında çok heyecanlandım” dedi.
Spears’ın yaşadığı zorluklar hakkında konuşan John, “Britney çok kırgındı” derken kendisinin de bir dönem benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. “Hiçbir sanatçının karanlığa çekildiğini görmek istemiyorum. Herkes mutlu olmayı ve sevilmeyi hak ediyor” diyen şarkıcı, Spears’ın kariyerine dönmesine destek olduğunu paylaştı.
Uzun süredir birlikte olduğu Sam Asghari ile haziran ayında evlenen Spears, geçtiğimiz günlerde eski eşinin yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Eski eşi Kevin Federline, 16 yaşında Preston ve 15 yaşında Jayden adlarında iki oğlunun annelerini görmek istemediğini ve düğününe gitmemeyi tercih ettiklerini açıklamıştı. Çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini söyleyen Federline, “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için düğüne gitmemeyi tercih ettiler” demişti.
40 yaşındaki Spears, 2004 ve 2007 yılları arasında beraber olduğu eski eşinin açıklamalarından sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Eski eşimin çocuklarım ve benim ilişkimle ilgili meseleleri paylaşması beni çok üzdü. Herkesin de bildiği gibi erkek çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Sosyal medya paylaşımlarımın neden gösterilmesi ise beni rahatsız ediyor. Her şey sosyal medyadan çok önceydi. Onlara her şeyimi verdim. Bu konuyla ilgili tek bir kelime söyleyeceğim: Kırıcı. Annem bana 'Onları babalarına vermelisin' demişti. Bunu şu an paylaşabildiğim için söylüyorum" ifadesini kullanmıştı.