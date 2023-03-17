Elton John, Meghan Markle ve Prens Harry çiftine sırtını döndü

Kraliyet ailesi ile araları açık olan Meghan Markle ve Prens Harry çiftine bu kez de dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John sırtını döndü.
Kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Sussex çiftinin, Elton John'un AIDS Vakfı'nın düzenlediği 31. Geleneksel Oscar Partisi'nde olmaması dikkat çekti.
Hollywood ünlülerinin katıldığı ve gece boyunca eğlendiği partiye, Meghan ve Harry çiftinin davet edilmediği öne sürüldü.
GB News'e konuşan kraliyet uzmanı ve yazarı Tom Bower'a göre, Sussex Dükü ve Düşesi'nin partiye davet edilmemesi, Hollywood'daki etkilerinin azaldığını gösteriyor.
Çiftin davet edilmemiş olabileceği ya da davete olumsuz yanıt verdiği tahmin edilse de partiye neden katılmadıkları net olarak bilinmiyor.
Ancak Bower, "Elton John'un Oscar partisine davet edilmediler. Hollywood'da önemli kişi değiller" ifadesini kullandı.
Elton John, çiftin 2018'deki düğününde sahne almış ve Prens Harry'ye desteğini göstermişti.
Geçen yıl da ikili, Dodgers Stadyumu'ndaki veda konseri öncesinde Elton John ile kişisel bir mesaj paylaşmıştı.
Çiftin Archewell Vakfı ofisinde çekildiği anlaşılan videolu mesajda Prens Harry, "Anneme arkadaş olduğun için teşekkür ederim. Bizim arkadaşımız olduğun için teşekkürler, çocuklarımızın arkadaşı olduğun için teşekkürler" demişti.
Mesajda çift, "Seninle gurur duyuyoruz ve veda turneni de görebileceğimiz için minnettarız" ifadesini kullanmıştı.
Çift ayrıca, "Bu senin resmi olarak emekliliğin olsa da son konserin olmayacağını biliyoruz. Seni seviyoruz ve harika kariyerin için seni kutluyoruz" demişti.
Elton John, Prens Harry ve Prens William kardeşlerin 1997 yılında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana ile iyi arkadaştı. Diana'nın ölümünden sonra Elton John ile Harry yakınlaşmıştı.
Elton John, eşi David Furnish ile birlikte Meghan ve Harry çiftinin Mayıs 2018'deki düğününde, davetliler arasındaydı.
Sussex çifti, Ağustos 2019'da Fransız Rivierası'ndaki tatilleri sırasında Elton John ve David Furnish'in sahibi olduğu, Promenade des Anglais'e bakan 15 milyon sterlinlik Castel Mont-Alban adlı malikanesini ziyaret etmişti.