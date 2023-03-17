Elton John, Meghan Markle ve Prens Harry çiftine sırtını döndü

Mesajda çift, "Seninle gurur duyuyoruz ve veda turneni de görebileceğimiz için minnettarız" ifadesini kullanmıştı.

Çift ayrıca, "Bu senin resmi olarak emekliliğin olsa da son konserin olmayacağını biliyoruz. Seni seviyoruz ve harika kariyerin için seni kutluyoruz" demişti.