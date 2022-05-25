Elvis filminin galasına yıldız yağmuru

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 22:39 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 22:50

Başrollerinde Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge'nin oynadığı Elvis filminin 75'inci Cannes Film Festivali kapsamındaki galası yapıldı. Galaya Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue, Ricky Martin, Izabel Goulart ve Adriana Lima da katıldı.

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 1

"Elvis" filminin galası 75'inci Film Festivali kapsamında yapıldı.

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 2

Başrollerinde Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge'nin oynadığı film, Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını konu ediyor.

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 3

40 yaşındaki süper model , oryantal esintili hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti.

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 4

İşte Elvis filminin kırmızı halısından öne çıkan diğer kareler...

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 5
Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 6

Adriana Lima

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 7

Adriana Lima

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 8

Adriana Lima

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 9

tom hanks

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 10

Sharon Stone

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 11

Shakira

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 12

Kylie Minogue

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 13

Ricky Martin

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 14

Izabel Goulart

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 15

Kaia Gerber

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 16

Leonie Hanne

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 17

Leonie Hanne

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 18

Leonie Hanne

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 19

Stella Maxwell

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 20

Austin Butler,  Olivia DeJonge ve Tom Hanks

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 21

Conor McGregor

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 22
Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 23
Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 24

Kat Graham

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 25

Sara Sampaio

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 26

Elsa Hosk

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 27

Sharon Stone

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 28

Wallis Day

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 29

Kimberley Garner

Elvis filminin galasına yıldız yağmuru - 30

Winnie Harlow

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER