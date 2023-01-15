Elvis Presley'nin 100 milyon dolarlık mirasından torunlarına yalnızca bir ev kaldı

Independent'in magazin sitesi Blast'in elde ettiği belgelere dayandırdığı haberine göre, Presley'nin 95 bin dolar nakdi ve 715 bin dolar değerinde hisse senedi, tahvil gibi başka mal varlıkları vardı. Fakat belgeler aynı zamanda Presley'nin 1 milyon dolar vergi borcu olduğunu gösteriyordu.

Ayrıca mahkeme belgeleri Presley'nin aylık harcamalarının çok fazla olduğunu ve gelirinden neredeyse hiç tasarruf etmediğini de ortaya koydu.