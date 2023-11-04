Elvis Presley'nin kızı babasını anlatan "Priscilla" filmini beğenmedi
Elvis Presley'nin geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden kızı Lisa Presley'nin, babasını hayatını konu alan Priscilla filmini yerden yere vurduğu ortaya çıktı. A24'ün yapımcılığını üstlendiği film, Cannes'daki gösteriminin ardından 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Film, Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak değerlendiriliyor.
Başrollerini Cailee Spaeny ve Jacob Elordi'nin üstlendiği Priscilla filmi, yılın en merak edilen yapımlarından biri. Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin eşi Priscilla'yı ve çiftin ilişkisini konu alan filmin Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılmış ve film 7 dakika ayakta alkışlanmıştı.