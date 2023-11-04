Elvis Presley'nin kızı babasını anlatan "Priscilla" filmini beğenmedi

Lisa Presley gönderdiği e-postada “Babam sadece yırtıcı ve manipülatif biri olarak karşımıza çıkıyor. Onun kızı olarak bu senaryoyu okurken babamı görmekte zorlanıyorum. Ayrıca babamı, annemin bakış açısından da göremiyorum ve nedenini anlamıyorum" ifadelerini kullanıyor.