Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama
Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley geçtiğimiz yıl ocak ayında 54 yaşında hayatını kaybetti. Lisa Marie'nin kızı Riley Keough, annesinin ölümüyle ilgili konuştu.
ANILARINI BİR KİTAPTA TOPLADI
Elvis Presley-Priscilla Presley çiftinin tek kızı Lisa Marie Presley, Calabasas’taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen 12 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybetti.
54 yaşında hayatını kayebeden Lisa Marie Presley'nin kız Riley Keough, annesinin anılarına yer verdiği "From Here to the Great Unknown" kitabıyla gündeme geldi.