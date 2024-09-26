Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin kızı Lisa Marie Presley geçtiğimiz yıl ocak ayında 54 yaşında hayatını kaybetti. Lisa Marie'nin kızı Riley Keough, annesinin ölümüyle ilgili konuştu.

Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama - 1

ANILARINI BİR KİTAPTA TOPLADI

Elvis Presley-Priscilla Presley çiftinin tek kızı Lisa Marie Presley, Calabasas’taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen 12 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

54 yaşında hayatını kayebeden Lisa Marie Presley'nin kız Riley Keough, annesinin anılarına yer verdiği "From Here to the Great Unknown" kitabıyla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama - 2

"ANNEMİN NASIL BİRİ OLDUĞUNU ANLATTIM"

35 yaşındaki Riley Keough, People dergisine verdiği röportajda ​​"Annem Elvis Presley'in kızı olduğu için sürekli hakkında konuşulurdu. Annemin anı kitabını tamamlarken amacım, manşetlerde yazılanların arka planında, onun gerçekte kim olduğunu ortaya çıkarmaktı" dedi.

Keough annesini tanımlarken "En iyi anne, vahşi bir çocuk, bir arkadaş, hafife alınmış bir sanatçı, açık sözlü, komik, neşeli, kederli, olağanüstü" ifadelerine yer verdi.

Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama - 3

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMIŞTI

Lisa Marie Presley, birkaç yıl önce obezite ameliyatı geçirdikten sonra ince bağırsak tıkanıklığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Ancak, Presley'nin kızı, annesinin ölümünün bu rahatsızlıktan kaynaklandığını düşünmüyor.

Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama - 4

Keough, kardeşi Benjamin'in 2020 yılında henüz 27 yaşındayken intihar etmesinin ardından annesinin aslında kırık bir kalpten öldüğünü söyledi.

Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama - 5

OĞLUNUN ÖLÜMÜ ONU YIKTI

Keough, "Annem, Benjamin öldükten sonra benim ve küçük kız kardeşlerim için güç bulmak için elinden geleni yaptı ancak ne kadar acı çektiğini biliyorduk. Annem ameliyatının yan etkilerinden dolayı fiziksel olarak öldü ancak hepimiz onun kırık bir kalpten öldüğünü biliyorduk" dedi.

Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama - 6

Lisa Marie Presley, 2022'de oğlunun ölümünden sonra "asla hayatına devam edemeyeceğini" itiraf etmişti.

Riley, annesine anılarını yazmasına yardım edeceğine söz vermişti. Annesi vefat ettikten sonra annesinin ses kayıtlarını dinleyen oyuncu "Annemin, bağımlılığa ve ölüme doğru gittiğini dinlemek çok zordu" dedi.

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