Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama

OĞLUNUN ÖLÜMÜ ONU YIKTI

Keough, "Annem, Benjamin öldükten sonra benim ve küçük kız kardeşlerim için güç bulmak için elinden geleni yaptı ancak ne kadar acı çektiğini biliyorduk. Annem ameliyatının yan etkilerinden dolayı fiziksel olarak öldü ancak hepimiz onun kırık bir kalpten öldüğünü biliyorduk" dedi.