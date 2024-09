Elvis Presley'nin kızının ölümüne dair dikkat çeken açıklama

ANILARINI BİR KİTAPTA TOPLADI

Elvis Presley-Priscilla Presley çiftinin tek kızı Lisa Marie Presley, Calabasas’taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen 12 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

54 yaşında hayatını kayebeden Lisa Marie Presley'nin kız Riley Keough, annesinin anılarına yer verdiği "From Here to the Great Unknown" kitabıyla gündeme geldi.