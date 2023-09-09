Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü
Modelliğin yanı sıra oyunculukta da kendine Hollywood'da yer açan Emily Ratajkowski geçtiğimiz yıl eşinden boşanmıştı. Ünlü model, şu sıralar ayrılık aşamasında olan Sophie Turner ve Joe Jonas hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Game of Thrones dizisiyle şöhreti yakalayan İngiliz oyuncu Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas 4 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. Ünlü model Emily Ratajkowski, 30 yaşından önce boşanan kadınları tebrik ettiği paylaşımında 27 yaşındaki Turner'ı hedef aldı.