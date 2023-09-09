Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü

Ünlü yıldız "30'lu yaşlarda olmak, hala çekici görünmek, kendi paranızı kazanmak, hayatınızla ne yapmak istediğinize karar vermek ve tüm bunları yaparken evlilik hayalini denemiş olmak çok güzel bir şey” dedi ve sözlerini “Bu aynı zamanda evliliğin her şey demek olmadığını da fark etmenizi sağlar ve bu da harika bir şey" şeklinde sürdürdü.