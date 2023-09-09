Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü

Modelliğin yanı sıra oyunculukta da kendine Hollywood'da yer açan Emily Ratajkowski geçtiğimiz yıl eşinden boşanmıştı. Ünlü model, şu sıralar ayrılık aşamasında olan Sophie Turner ve Joe Jonas hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü - 1

Game of Thrones dizisiyle şöhreti yakalayan İngiliz oyuncu Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas 4 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. Ünlü model Emily Ratajkowski, 30 yaşından önce boşanan kadınları tebrik ettiği paylaşımında 27 yaşındaki Turner'ı hedef aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü - 2

Geçtiğimiz yıl 2018'de evlendiği oyuncu Sebastian Bear-McClar'dan boşanan 32 yaşındaki model, Jonas ile Turner'ın ayrılığına gönderme yaparak kadınların 30 yaşından önce boşanmasını "şık'" olarak nitelendirdi.

Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü - 3

"DAHA İYİ BİR ŞEY GERÇEKTEN YOK"

Ratajkowski, "Birçok genç kadın 30 olmadan boşanma kararı alıyor. 26 yaşında evlenmiş ve 32 yaşında boşanmış biri olarak söylüyorum, daha iyi bir şey gerçekten yok!" dedi.

Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü - 4

Ünlü yıldız "30'lu yaşlarda olmak, hala çekici görünmek, kendi paranızı kazanmak, hayatınızla ne yapmak istediğinize karar vermek ve tüm bunları yaparken evlilik hayalini denemiş olmak çok güzel bir şey” dedi ve sözlerini “Bu aynı zamanda evliliğin her şey demek olmadığını da fark etmenizi sağlar ve bu da harika bir şey" şeklinde sürdürdü.

Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü - 5

30'undan önce boşananlara "Tebrikler!" diyerek selam yollayan model, "30 yaşında önce boşanmak bence çok şık" dedi.

Emily Ratajkowski 30 yaşından önce boşanan kadınları övdü - 6

BOŞANMA SEBEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan 34 yaşındaki Jonas'ın, Turner'a boşanma davası açtığı bildilirdi. TMZ'nin haberine göre, Jonas iki çocuğunun ortak velayetini talep ediyor. Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirdi. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.

2016 yılında görüşmeye başlayan çift, aynı yıl nişanlandı ve 2019 yılında Las Vegas'ta evlendi.

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