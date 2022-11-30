Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum

Şu sıralar Kim Kardashian'ten ayrılık kararı alan Pete Davidson ile NBA maçına giden ve sık sık birlikte vakit geçiren model, kendisini aldatan Sebastian Bear-McClard ile düğün videolarını izlediğinde çok üzüldüğünü belirtirken “Her ne kadar o kadar güzel bir düğün istesem de bana bunu yeniden yaşatacak bir eş bulabileceğimden emin değilim” itirafında bulundu.