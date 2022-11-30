Emily Ratajkowski: Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum

Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve bir dönem adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski, ikinci bir evliliğe sıcak bakmadığını söyledi.
Söylemleriyle cinsel yöneliminin biseksüellik olduğu algısını yaratan 31 yaşındaki model ve oyuncu, “High and Low with EmRata” adlı podcast’inde yeni bir evliliğe dair neler düşündüğünü paylaştı.
Ratajkowski, “Kendimi iyi hissetmediğimde çok fazla kilo kaybediyorum. Bir dönem çok kilo kaybettim ve gerçekten korkurtucuydu. Şimdi o kiloları geri aldım ve çok daha mutluyum” açıklamasında bulundu.
Şu sıralar Kim Kardashian'ten ayrılık kararı alan Pete Davidson ile NBA maçına giden ve sık sık birlikte vakit geçiren model, kendisini aldatan Sebastian Bear-McClard ile düğün videolarını izlediğinde çok üzüldüğünü belirtirken “Her ne kadar o kadar güzel bir düğün istesem de bana bunu yeniden yaşatacak bir eş bulabileceğimden emin değilim” itirafında bulundu.
McClard ile Sylvester Apollo Bear adında bir çocuk sahibi olan model, şu sıralar huzurunu korumaya odaklandığını belirtse de aynı noktada buluşabileceği ve kendisine bir şeyler katabilecek biriyle tanışmayı umduğunu söyledi
Ünlü model Emily Ratajkowski, New York’ta katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çekmiş ve Vogue dergisi model için "Bugüne dek giydiği en cüretkar elbise" yorumunu yapmıştı.
Moda dergisi W’nun 50. yıl dönümü kutlamasına katılan model, birçok ünlü ismin de arasında olduğu etkinlikte stiliyle ilgi topladı. ‘Yeniden bekar’ olduğunu belirten Ratajkowski, ağ desenli transparan bir görünüm tercih etti. Toz pembe renkteki saten parçalarla kombinini tamamlayan model, etkinliğin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.