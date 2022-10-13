Emily Ratajkowski 'en cürektar haliyle' kutlamaya katıldı

Şu sıralar adı Brad Pitt ile anılan ünlü ABD’li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, New York’ta katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çekti. Vogue dergisi model için "Bugüne dek giydiği en cüretkar elbise" yorumunu yaptı.

Emily Ratajkowski 'en cürektar haliyle' kutlamaya katıldı - 1

Uzun süredir birlikte olduğu eşi Sebastian Bear-McClard’dan aldatma iddialarının ardından ayrılma kararı alan ünlü model Emily Ratajkowski, New York’ta görüntülendi.

Emily Ratajkowski 'en cürektar haliyle' kutlamaya katıldı - 2

Moda dergisi W’nun 50. yıl dönümü kutlamasına katılan model, birçok ünlü ismin de arasında olduğu etkinlikte stiliyle ilgi topladı.

Emily Ratajkowski 'en cürektar haliyle' kutlamaya katıldı - 3

‘Yeniden bekar’ olduğunu belirten Ratajkowski, ağ desenli transparan bir görünüm tercih etti. Toz pembe renkteki saten parçalarla kombinini tamamlayan model, etkinliğin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.

Emily Ratajkowski 'en cürektar haliyle' kutlamaya katıldı - 4

"EN CÜRETKAR ELBİSESİ"

Ünlü moda dergisi Vogue, modelin görünümünü “Emrata’nın bugüne dek giydiği en cüretkar elbise" yorumunu yaptı.

Emily Ratajkowski 'en cürektar haliyle' kutlamaya katıldı - 5

Riskli kırmızı halı stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan model, daha önce de benzer görünümlerle gündeme gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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