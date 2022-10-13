Emily Ratajkowski 'en cüretkar haliyle' kutlamaya katıldı

Uzun süredir birlikte olduğu eşi Sebastian Bear-McClard’dan aldatma iddialarının ardından ayrılma kararı alan ünlü model Emily Ratajkowski, New York’ta görüntülendi.
Moda dergisi W’nun 50. yıl dönümü kutlamasına katılan model, birçok ünlü ismin de arasında olduğu etkinlikte stiliyle ilgi topladı.
‘Yeniden bekar’ olduğunu belirten Ratajkowski, ağ desenli transparan bir görünüm tercih etti. Toz pembe renkteki saten parçalarla kombinini tamamlayan model, etkinliğin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.
Ünlü moda dergisi Vogue, modelin görünümünü “Emrata’nın bugüne dek giydiği en cüretkar elbise" yorumunu yaptı.
Riskli kırmızı halı stili ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan model, daha önce de benzer görünümlerle gündeme gelmişti.