Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi)

Ünlü ABD’li oyuncu ve model Emily Ratajkowski imaj değiştirdi. Ratajkowski , imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 1

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 2

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 3

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 4

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 5

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 6

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 7

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 8

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 9

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 10

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 11

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 12

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 13

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 14

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 15

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 16

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 17

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 18

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 19

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 20

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 21

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 22

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 23

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 24

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 25

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 26

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 27

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 28

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 29

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 30

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 31

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 32

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 33

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 34

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 35

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 36

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 37

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 38

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 39

Büşra Pekin

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 40

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 41

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 42

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 43

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 44

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 45

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 46
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 47

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 48
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 49

FIRAT TANIŞ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 50
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 51

NEJAT İŞLER

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 52
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 53

DEMET EVGAR

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 54
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 55

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 56

HALİT ERGENÇ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 57
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 58

BENSU SORAL

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 59

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 60
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 61

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 62

ŞÜKRAN OVALI

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 63
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 64

MUSTAFA SANDAL

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 65
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 66

EDİS

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 67
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 68

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 69
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 70

BERGÜZAR KOREL

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 71
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 72
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 73

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 74

GONCA VUSLATERİ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 75
Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 76

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 77

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 78

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 79

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 80

ELÇİN SANGU

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 81

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 82

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 83

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 84

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 85

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 86

MURAT BOZ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 87

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 88

SILA

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 89

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 90

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 91

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 92

FAHRİYE EVCEN

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 93

HADİSE

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 94

ÖZCAN DENİZ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 95

ALMEDA ABAZİ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 96

ESRA EROL

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 97

ŞEYMA SUBAŞI

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 98

TARKAN

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 99

SEZEN AKSU

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 100

EBRU GÜNDEŞ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 101

BİRCE AKALAY

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 102

SİBEL CAN

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 103

PNAR ALTUĞ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 104

DENİZ AKKAYA

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 105

GÜLŞEN

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 106

EBRU ŞALLI

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 107

AYŞECAN TATARİ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 108

AJDA PEKKAN

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 109

SEDA SAYAN

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 110

ÇAĞLA ŞIKEL

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 111

HANDE YENER

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 112

GİZEM HATİPOĞLU

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 113

CEYDA ATEŞ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 114

DENİZ BAYSAL

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 115

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 116

GÖKÇE BAHADIR

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 117

EMİNA SANDAL

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 118

İREM SAK

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 119

PETEK DİNÇÖZ

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 120

TUĞBA ÖZAY

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 121

TUVANA TÜRKAY

Emily Ratajkowski imajını yeniledi (Ünlülerin değişimi) - 122

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