Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor

Haberler | 30.08.2022 - 17:38
Emily Ratajkowski, Avustralya'daki bir kanalın CEO'su Patrick Delany'nin oyuncu Emilia Clarke ile sporcu Julia Robinson'ın fiziksel görünümleri hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.
Delany, Emilia Clarke için "Kısa boylu, şişman" yorumunu yaparken Julia Robinson'ı da kasları yüzünden erkeğe benzettiğini ifade etti.
Ratajkowski, bedeninin ön plana çıkmasını gerektiren bir meslekle hayatını kazansa da kadın hep fiziksel özellikleriyle değerlendirildiğini belirtti.
Ratajkowski, "Kadınların bedeni hala onların var oluşunun önemli bir parçası" diye konuştu. 31 yaşındaki model, bu durumun özellikle sosyal medyada ön plana çıktığını ileri sürdü.
Yıldız model "Herhangi bir yaşta olabilirsiniz, herhangi bir iş yapabilirsiniz ve hep bedensel görüntünüzü düşünürsünüz" açıklamasında bulundu.
"Sanırım biz de sosyal medyayı böyle tüketiyoruz" diyen Ratajkowski, "Bir kültür olarak bedenlere bakıyoruz ve onları öyle yargılıyoruz. Bu da sosyal medyanın bir parçası" şeklinde konuştu.
İşte Ratajkowski'nin Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...