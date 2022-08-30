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Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor

Haberler | 30.08.2022 - 17:38

Emilia Clarke ile sporcu Julia Robinson'ın fiziksel görünümleri hakkında edilen sözler sonrası yıldız model Emily Ratajkowski ikiliye destek oldu. Ratajkowski, "Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor. Bir kültür olarak bedenlere bakıyoruz ve onları öyle yargılıyoruz. Bu da sosyal medyanın bir parçası" diye konuştu.

Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 1

, Avustralya'daki bir kanalın CEO'su Patrick Delany'nin oyuncu Emilia Clarke ile sporcu Julia Robinson'ın fiziksel görünümleri hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.


Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 2

Delany, Emilia Clarke için "Kısa boylu, şişman" yorumunu yaparken Julia Robinson'ı da kasları yüzünden erkeğe benzettiğini ifade etti.


Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 3

Ratajkowski, bedeninin ön plana çıkmasını gerektiren bir meslekle hayatını kazansa da kadın hep fiziksel özellikleriyle değerlendirildiğini belirtti.


Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 4

Ratajkowski, "Kadınların bedeni hala onların var oluşunun önemli bir parçası" diye konuştu. 31 yaşındaki model, bu durumun özellikle sosyal medyada ön plana çıktığını ileri sürdü.


Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 5

Yıldız model "Herhangi bir yaşta olabilirsiniz, herhangi bir iş yapabilirsiniz ve hep bedensel görüntünüzü düşünürsünüz" açıklamasında bulundu.

Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 6

"Sanırım biz de sosyal medyayı böyle tüketiyoruz" diyen Ratajkowski, "Bir kültür olarak bedenlere bakıyoruz ve onları öyle yargılıyoruz. Bu da sosyal medyanın bir parçası" şeklinde konuştu.

Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 7

İşte Ratajkowski'nin Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...

Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 8
Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 9
Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 10
Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 11
Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 12
Emily Ratajkowski: Kadınlar bedenleri üzerinden değerlendiriliyor - 13

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