Galeri

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard ayrılık kararı aldı

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 09:47

Sosyal medyadaki dikkat çekici pozlarıyla sık sık gündeme gelen model ve oyuncu Emily Ratajkowski, 4 senedir evli olduğu Sebastian Bear-McClard'dan ayrılma kararı aldı.

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard ayrılık kararı aldı - 1

Amerikalı model ve oyuncu , 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard’dan ayrılma kararı aldığını paylaştı.

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard ayrılık kararı aldı - 2

ALDATMA İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Bear-McClard’ın modeli aldattığına dair ortaya atılan iddiaların bu ayrılığa sebep olduğu düşünülüyor.

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard ayrılık kararı aldı - 3

2018 yılında evlenen çiftin, 1 yaşında Sylvester Apollo adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard ayrılık kararı aldı - 4

AYRILIK ONUN KARARI

People’ın haberine göre çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu ayrılığın Ratajkowski’nin kararı olduğu belirtildi.

Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard ayrılık kararı aldı - 5

ALYANSINI TAKMADI

Ratajkowski'nin, geçtiğimiz hafta katıldığı bir partide alyansını çıkarmış olması, çiftin ilişkisinin sallantıda olduğu söylentilerine sebep olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER