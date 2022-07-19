Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear-McClard ayrılık kararı aldı

Haberler - ntv.com.tr | 19.07.2022 - 09:47
Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard’dan ayrılma kararı aldığını paylaştı.
Bear-McClard’ın modeli aldattığına dair ortaya atılan iddiaların bu ayrılığa sebep olduğu düşünülüyor.
2018 yılında evlenen çiftin, 1 yaşında Sylvester Apollo adında bir erkek çocuğu bulunuyor.
People’ın haberine göre çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu ayrılığın Ratajkowski’nin kararı olduğu belirtildi.
Ratajkowski'nin, geçtiğimiz hafta katıldığı bir partide alyansını çıkarmış olması, çiftin ilişkisinin sallantıda olduğu söylentilerine sebep olmuştu.