Emily Ratajkowski'den cinsel yönelim açıklaması

Yıldız model Emily Ratajkowski'den (31) cinsel yönelim açıklaması geldi. Ratajkowski, bir Tiktok kullanıcısının, "Eğer kendini biseksüel olarak tanımlarsan yeşil kadife bir kanepen mi olur?" demesi üzerine yeşil kanepesini gösterdi.
Bu hareket sonrası Ratajkowski'nin cinsel yöneliminin biseksüellik olduğu algısı oluştu.
Cinsel yönelim paylaşımının ardından takipçileri daha açık olması için yıldız modeli yorum yağmuruna tuttu ancak Ratajkowski başka bir açıklama yapmadı.
Ratajkowski daha önce iki kez dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Ratajkowski'nin eşinden ayrıldıktan sonra Pitt ile görüşmeye başladığı iddia edilmişti.