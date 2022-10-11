Emily Ratajkowski'den cinsel yönelim açıklaması

Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanan Emily Ratajkowski cinsel yöneliminin biseksüellik olduğunu vurgulayan bir paylaşımda bulundu.

Emily Ratajkowski'den cinsel yönelim açıklaması - 1

Yıldız model Emily Ratajkowski'den (31) cinsel yönelim açıklaması geldi. Ratajkowski, bir Tiktok kullanıcısının, "Eğer kendini biseksüel olarak tanımlarsan yeşil kadife bir kanepen mi olur?" demesi üzerine yeşil kanepesini gösterdi.

Emily Ratajkowski'den cinsel yönelim açıklaması - 2

Bu hareket sonrası Ratajkowski'nin cinsel yöneliminin biseksüellik olduğu algısı oluştu.

Emily Ratajkowski'den cinsel yönelim açıklaması - 3

Cinsel yönelim paylaşımının ardından takipçileri daha açık olması için yıldız modeli yorum yağmuruna tuttu ancak Ratajkowski başka bir açıklama yapmadı.

Emily Ratajkowski'den cinsel yönelim açıklaması - 4

Ratajkowski daha önce iki kez dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilmişti.

Emily Ratajkowski'den cinsel yönelim açıklaması - 5

Geçtiğimiz günlerde Ratajkowski'nin eşinden ayrıldıktan sonra Pitt ile görüşmeye başladığı iddia edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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