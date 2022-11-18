Emily Ratajkowski'nin ardından yeni iddia: Brad Pitt ile Ines de Ramon birlikteliği

Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan Brad Pitt'in Ines de Ramon ile birlikteliğe başladığı iddia edildi.
İddiaya göre ikili birlikte Bono konserine katıldı. People dergisine konuşan bir kaynak da çiftin birkaç aydır beraber olduğunu söyledi.
Konuşan kaynak, Pitt’in Ines ile vakit geçirmekten keyif aldığını ve yakında kameralar önüne el ele çıkabileceklerini aktardı.
Pitt’in beraber olduğu Ramon, daha önce The Vampire Diaries ve Star Trek: Strange New Worlds yıldızı Paul Wesley ile evliydi. Ancak çift 3 yıllık evliliğin ardından ayrıldı.
Daha önce adı Pitt ile anılan Emily Ratajkowski’nin ise Kim Kardashian’ın eski sevgilisi Pete Davidson ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.