Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı

Kanadalı müzisyen Neil Young da geçen ay, mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı için daha önce mektupla uyardığı Donald Trump’a dava açtı. Young, Trump'ın seçim çalışmasını "görmezden gelme ve nefret kampanyası" olarak nitelendirdi. Young, daha önce pek çok kez şarkılarını izinsiz şekilde kullanan ve yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle düzenlenen mitinglerde buna daha sık başvuran Donald Trump’a karşı yasal mücadele başlattı.