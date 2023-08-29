Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı

Ünlü rap şarkıcısı Eminem, ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy ile telif mücadelesine girdi.

Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı - 1

Ünlü rap şarkıcısı Eminem, ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı.

50 yaşındaki ünlü rapçi, Ramaswamy'nin seçim kampanyasında, kendisine ait meşhur "Lose Yourself" şarkısını izinsiz kullanmasına tepki gösterdi. Eminem, izinsiz şarkı kullanımına karşı yasal hakkını aramak üzere harekete geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı - 2

Eminem ve müzik lisans şirketi BMI tarafından, Ramaswamy'nin avukatına, "Eminem'in müzikal bestelerinin kampanyada kullanımına karşı çıktıklarını" ifade eden ve şarkı kullanımının bırakılmasını isteyen bir ihtar gönderildi.

Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı - 3

Gönderilen uyarı metninde, “BMI, bu tarihten itibaren Eminem'in çalışmalarının Vivek 2024 kampanyasında kullanılmasını, BMI'nin bununla ilgili tüm hak ve çözüm yollarını saklı tuttuğu sözleşmenin esaslı bir ihlali olarak değerlendireceğiz" denildi.

Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı - 4

Vivek Ramaswamy'nin rap şarkılı kampanyası sosyal medyada büyük ilgi gördü, videoları pek çok platformda yayınlandı.

ABD'de başkan adayının bir müzisyenle karşı karşıya gelmesi ilk değil.

Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı - 5

Pharrell Williams, 2018'de Donald Trump’a, 11 kişinin hayatını kaybettiği sinagog saldırısından hemen sonra seçim kampanyasında "Happy" (Mutlu) adlı şarkısını kullanmasına tepki göstermiş, "Mutlu olunacak bir şey yok!" diye mektup göndermişti.

Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı - 6

Kanadalı müzisyen Neil Young da geçen ay, mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı için daha önce mektupla uyardığı Donald Trump’a dava açtı. Young, Trump'ın seçim çalışmasını "görmezden gelme ve nefret kampanyası" olarak nitelendirdi.  Young, daha önce pek çok kez şarkılarını izinsiz şekilde kullanan ve yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle düzenlenen mitinglerde buna daha sık başvuran Donald Trump’a karşı yasal mücadele başlattı.

Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı - 7

Donald Trump kampanya mitinglerinde beş yıldır Neil Young şarkılarını kullanıyordu. Son aylarda bunun artması üzerine Trump'a mektup yazan Young, buna son vermesini istemişti.

DAHA FAZLA GÖSTER