Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı
Ünlü rap şarkıcısı Eminem, ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy ile telif mücadelesine girdi.
Ünlü rap şarkıcısı Eminem, ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı.
50 yaşındaki ünlü rapçi, Ramaswamy'nin seçim kampanyasında, kendisine ait meşhur "Lose Yourself" şarkısını izinsiz kullanmasına tepki gösterdi. Eminem, izinsiz şarkı kullanımına karşı yasal hakkını aramak üzere harekete geçti.