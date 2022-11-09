Eminem uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu: Müzik, hayatımı kurtardı

Rap müziğinin kralı olarak bilinen ABD'li şarkıcı Eminem, uyuşturucu bağımlılığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Rock and Roll Hall of Fame’de müzik sektörüne katkıları nedeniyle onurlandırılan şarkıcı, “Burada olduğum için çok gururluyum. Sevdiğim müziği icra etmenin ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu tekrar fark ettim” dedi.
Daily Mail’in haberine göre rapçi “Müzik hayatımı kurtardı. Birkaç nedenden ötürü belki de şu anda burada olmamam gerekirdi. 2007 yılında aşırı dozdan neredeyse ölüyordum” diyerek hayatının en kötü anlarından birini paylaştı.
Konuşması esnasında kendisini dinleyen 26 yaşındaki kızı Hailie’ye kulaklarını tıkamasını söyleyen Eminem “Uyuşturucular inanılmaz güzeldi! İyi bir şey olduklarını sanıyordum” dedi.
“Bir şekilde bu yoldan kurtulmam gerekiyordu. Bunu müzik sayesinde yaptım. Burada durup hip-hop müzik hakkında konuşabildiğim için onur duyuyorum” açıklamasında bulunan efsanevi rapçi, bu yıl Super Bowl sahnesinde unutulmaz bir performansa imza atmıştı.
Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan dev kadronun hip-hop dolu performansı seyircilerden tam not almıştı.