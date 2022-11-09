Eminem uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu: Müzik, hayatımı kurtardı

"MÜZİK HAYATIMI KURTARDI"

Daily Mail’in haberine göre rapçi “Müzik hayatımı kurtardı. Birkaç nedenden ötürü belki de şu anda burada olmamam gerekirdi. 2007 yılında aşırı dozdan neredeyse ölüyordum” diyerek hayatının en kötü anlarından birini paylaştı.

Konuşması esnasında kendisini dinleyen 26 yaşındaki kızı Hailie’ye kulaklarını tıkamasını söyleyen Eminem “Uyuşturucular inanılmaz güzeldi! İyi bir şey olduklarını sanıyordum” dedi.