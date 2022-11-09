Eminem uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu: Müzik, hayatımı kurtardı

Geçtiğimiz ay 50. yaşını kutlayan efsanevi rapçi Eminem, uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu. Rapçi, bağımlılığı yüzünden ölüme çok yaklaştığını paylaştı.

Eminem uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu: Müzik, hayatımı kurtardı - 1

Rap müziğinin kralı olarak bilinen ABD'li şarkıcı Eminem, uyuşturucu bağımlılığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eminem uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu: Müzik, hayatımı kurtardı - 2

Rock and Roll Hall of Fame’de müzik sektörüne katkıları nedeniyle onurlandırılan şarkıcı, “Burada olduğum için çok gururluyum. Sevdiğim müziği icra etmenin ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu tekrar fark ettim” dedi.

Eminem uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu: Müzik, hayatımı kurtardı - 3

"MÜZİK HAYATIMI KURTARDI"

Daily Mail’in haberine göre rapçi “Müzik hayatımı kurtardı. Birkaç nedenden ötürü belki de şu anda burada olmamam gerekirdi. 2007 yılında aşırı dozdan neredeyse ölüyordum” diyerek hayatının en kötü anlarından birini paylaştı.

Konuşması esnasında kendisini dinleyen 26 yaşındaki kızı Hailie’ye kulaklarını tıkamasını söyleyen Eminem “Uyuşturucular inanılmaz güzeldi! İyi bir şey olduklarını sanıyordum” dedi.

Eminem uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu: Müzik, hayatımı kurtardı - 4

“Bir şekilde bu yoldan kurtulmam gerekiyordu. Bunu müzik sayesinde yaptım. Burada durup hip-hop müzik hakkında konuşabildiğim için onur duyuyorum” açıklamasında bulunan efsanevi rapçi, bu yıl Super Bowl sahnesinde unutulmaz bir performansa imza atmıştı.

Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan dev kadronun hip-hop dolu performansı seyircilerden tam not almıştı.

Eminem uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu: Müzik, hayatımı kurtardı - 5

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