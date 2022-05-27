Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta

Haberler - ntv.com.tr | 27.05.2022 - 10:26

Ünlü oyuncu Emma Stone, Malibu'daki 1958 yılı yapımı üç yatak odalı, iki banyolu evini 4,3 milyon dolara satışa çıkardı.

Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 1

‘La La Land’, ‘Cruella’ gibi filmlerin Oscar ödüllü yıldızı Emma Stone, ABD’de Teksas eyaletinin  Austin şehrinde lüks bir eve taşındıktan sonra Malibu’da, uçurumun kenarına inşa edilmiş olan evini 4,3 milyona satmak istiyor.

Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 2

Üç yatak odalı, iki banyolu ev, 1958 yılında inşa edilmiş. Stone ile komedyen ve yönetmen eşi Dave McCary, evi 2018’de 3,3 milyon dolara satın alarak yeniledi ve dört yıl sonra da satışa çıkardı.

Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 3

163 metrekare büyüklüğündeki evin dev camları, içeri Pasifik Okyanusu manzarasını alıyor.

Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 4

Evin yenilenen odaları, sanat stüdyosu, havadar açık mutfağı, yemek odası ve şömineli oturma odası göz alıcı görünüyor.

Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 5

Bir çıkmaz sokağın sonunda yer alan evin etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili.

Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 6

New York’da lüks bir dairesi de olan Stone’un Los Angeles şehrinin Westwood bölgesinde birden fazla mülkü var.

Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 7

Başlarda ilişkilerini gizli tutan Stone ve McCary, 2019 yılında nişanlandı, 2020’de evlendi. Çiftin ilk çocuğu bu yıl mayıs ayında dünyaya geldi.

İşte çiftin 4,3 milyon dolara satışa çıkardığı evinden kareler...

Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 8
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 9
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 10
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 11
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 12
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 13
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 14
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 15
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 16
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 17
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 18
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 19
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 20
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 21
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 22
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 23
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 24
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 25
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 26
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 27
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 28
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 29
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 30
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 31
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 32
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 33
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 34
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 35
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 36
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 37
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 38
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 39
Emma Stone'un Malibu'daki evi 4,3 milyon dolara satışta - 40

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