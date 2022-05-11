Emmy ödüllü oyuncu James Cromwell kahve markasını kendisini tezgaha yapıştırarak protesto etti

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 13:52 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 14:03
82 yaşındaki Amerikalı oyuncu James Cromwell, New York’ta bir Starbucks şubesinde protesto başlattı. Markanın normal süt yerine vegan süt tercih etmek zorunda kalanlara ekstra ücret ödetmesini protesto eden oyuncu, bir elini kafenin tezgahına yapıştırdı.
“Starbuck sürdürülebilir olmak istediğini iddia ediyor ama sürdürülebilir ürünler satmıyor” diyen Cromwell, birkaç kişiyle beraber New York’taki Starbucks’a geldi.
“Marka, süt ürünleri tüketemeyenleri ayrıştırıyor” diyen oyuncu farklı ırk ve kökene sahip bireylerin daha yüksek laktoz intoleransı olduğunu dile getirdi.
Normal süt tüketemeyenlerin alternatif süt türlerine mecburen yöneldiğini belirten 82 yaşındaki oyuncu, “Starbucks onlara daha çok ödetiyor” dedi.
Oyuncu, PETA’nın Facebook sayfasında yayınlanan videoda“13 binden fazla müşteri size sordu, şimdi biz soruyoruz. Vegan süt için daha fazla para istemeye devam edecek misiniz?” dedi.
Cromwell, istenen bu 'mantıksız' ekstra ücretin, inekleri etkilediğini ve daha çok süt üretmek zorunda bırakıldıkları için yavrularından ayrıldıklarını ifade etti.
PETA’nın aktif üyesi olan oyuncu üzerinde ‘Free The Animals’ (Hayvanları serbest bırakın) yazan bir tişört giydi.
Son dönemde HBO’nun başarılı dizi Succession’daki rolüyle gündeme gelen oyuncu, 1996 yılında ‘Babe’ filmindeki rolüyle Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday olmuştu.
American Horror Story’deki rolüyle 2013 yılında Emmy Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyunmcu ödülünü aldı.