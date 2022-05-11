Emmy ödüllü oyuncu James Cromwell kahve markasını kendisini tezgaha yapıştırarak protesto etti

NORMAL SÜT İÇEMEYENLERİ AYRIŞTIRIYOR

“Starbuck sürdürülebilir olmak istediğini iddia ediyor ama sürdürülebilir ürünler satmıyor” diyen Cromwell, birkaç kişiyle beraber New York’taki Starbucks’a geldi.

“Marka, süt ürünleri tüketemeyenleri ayrıştırıyor” diyen oyuncu farklı ırk ve kökene sahip bireylerin daha yüksek laktoz intoleransı olduğunu dile getirdi.