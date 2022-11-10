Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan şef Somer Sivrioğlu: Televizyon şöhreti olmak, sabun köpüğü gibi

"TELEVİZYON ŞÖHRETİ OLMAK SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ"

Taylan, “Senin için şöhret olmak ne anlama geliyor?” diye sordu. Sivrioğlu “Televizyon şöhreti olmak sabun köpüğü gibi. Beni ünlü yapan mesleğime yeteri zamanı ayıramıyorum. İşini yapıp şöhret olmak çok güzel ama şöhret kalmaya çalışmak zor bir durum.” dedi.

Cüneyt Arkın’ın yaşam öyküsünü dinledikten sonra Sivrioğlu “Cüneyt Arkın benim idolümdür. Herkes tarafından bu kadar sevilmek kimseye nasip olmaz” diyerek hayranlığını dile getirdi.