Empati'nin konuğu Nur Sürer: Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına usta oyuncu Nur Sürer konuk oldu. Ünlü oyuncu hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına usta oyuncu Nur Sürer konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Sürer yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
"Yoksulluk nedir? Yoksulken hayatın bir tadı var mıdır?" sorusuna Sürer "Var Yoksul bir aileden geldim. Daha neşeliydik, yoksulduk ama daha neşeliydik. Muzun tadını bilmeyen biriydim ben... Ben Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların gittiği bir okulda okudum ilkokulu" yanıtını verdi.