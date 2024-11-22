Empati'nin konuğu Nur Sürer: Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum

"ADIM FAKİRLER LİSTESİNDEYDİ"

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:



"Okulda adım fakirler listesindeydi. Kardeşlerim de öyleydi, hepimiz öyleydik. Hep çıkıntı bir çocuktum, niye böyle bir yardım yapılıyor bize diye sormuşluğum da var. Niye beni seçtiler diye düşünürdüm bazen. Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum."

4 kardeşi olan olan Nur Sürer "Ablam 77 yaşında. Ablam 16 yaşında kocaya kaçtı. Belki evdeki sıkıntıdan, o evliliği kurtuluş gibi görmüş olabilir. Bir kızı bir oğlu var, oğlunu çok genç yaşta trafik kazasında kaybettik. Aramızda 7 yaş var. Benim bir küçük kız kardeşim var. Her aile bir kurban vardır ya, ablam çocuk işçiydi, ilkokulu bitirmeden 3. sınıftan çıktı, bir daha okumadı. İp fabrikasında çalışırdı." dedi.