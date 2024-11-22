Empati'nin konuğu Nur Sürer: Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına usta oyuncu Nur Sürer konuk oldu. Ünlü oyuncu hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Empati'nin konuğu Nur Sürer: Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum - 1

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına usta oyuncu Nur Sürer konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Sürer yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

"Yoksulluk nedir? Yoksulken hayatın bir tadı var mıdır?" sorusuna Sürer "Var Yoksul bir aileden geldim. Daha neşeliydik, yoksulduk ama daha neşeliydik. Muzun tadını bilmeyen biriydim ben... Ben Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların gittiği bir okulda okudum ilkokulu" yanıtını verdi.

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Empati'nin konuğu Nur Sürer: Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum - 2

"Ben annenin daha önemli olduğunu düşünürüm hep. Benim hayatımda baba figürü yok gibi bir şey" diyen Nur Sürer çocukluğu hakkında "Annem çalışan bir kadındı, babam çalışmayan biriydi. Ben ilkokula başladığım sene hayatımızdan çıktı, dört kardeş ve annemle kaldık. Cesur bir kadındı, okuması yazması yoktu ama alkışlanacak bir anneydi" ifadelerini kullandı.

Empati'nin konuğu Nur Sürer: Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum - 3

"ADIM FAKİRLER LİSTESİNDEYDİ"

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Okulda adım fakirler listesindeydi. Kardeşlerim de öyleydi, hepimiz öyleydik. Hep çıkıntı bir çocuktum, niye böyle bir yardım yapılıyor bize diye sormuşluğum da var. Niye beni seçtiler diye düşünürdüm bazen. Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum."

4 kardeşi olan olan Nur Sürer "Ablam 77 yaşında. Ablam 16 yaşında kocaya kaçtı. Belki evdeki sıkıntıdan, o evliliği kurtuluş gibi görmüş olabilir. Bir kızı bir oğlu var, oğlunu çok genç yaşta trafik kazasında kaybettik. Aramızda 7 yaş var. Benim bir küçük kız kardeşim var. Her aile bir kurban vardır ya, ablam çocuk işçiydi, ilkokulu bitirmeden 3. sınıftan çıktı, bir daha okumadı. İp fabrikasında çalışırdı." dedi.

Empati'nin konuğu Nur Sürer: Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum - 4

"ŞANSLI BİR OYUNCUYUM"

Oyunculuk kariyerine dair konuşan Sürer "Karakterime ne kadar uygun bir mesleği bulmuşum diye düşünüyorum her zaman. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ben. Şanslı bir oyuncuyum. Yeşilçam'ı ucundan yakaladım. İyi yönetmenlerle çalışıp, çok şey öğrendim hepsinden" yorumunu yaptı.

Empati'nin konuğu Nur Sürer: Öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum - 5

 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer ve "Ayşe" filmindeki rölüyle Binnur Kaya’nın oldu.

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