Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen konuk oldu. Oyuncu, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 1

"KELİMELERİMİ ÇOK DİKKATLİ SEÇMEYE ÇALIŞTIM"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Yasemin Kay Allen oldu. Muhteşem Yüzyıl, Hayat Devam Ediyor, Merhamet ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Büyük Aşıkların Sonuncusu adlı oyunla tiyatroseverlerle buluşuyor.

Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan 35 yaşındaki oyuncu, ünlü bir ismin çocuğu olmak hakkında "Annemin isminin sorumluluğu vardı tabii ki. O yüzden kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım hep. Annemin ismiyle sektöre girişim oldu. Kamera arkasını daha çok istiyordum" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 2

"KENDİNE İHANET ETMEYECEKSİN"

"Öz güven nedir?" Öz güven ile güzellik arasında bir paralellik var mı?" sorusuna oyuncu, "Kişilik ve fiziksel özelliklerin birleştiği noktada ortaya çıkıyor aslında. Öz güven insanın kendini, kendine ispatlayabilmesidir. Kendine inanacaksın. Kendini gerçekleştirmek için her sabah kalktığında ne gerekiyorsa yapacaksın. Kendine ihanet etmeyeceksin" yanıtı verdi.

Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 3

"Kendini ifade etmek" ile ilgili oyuncu "Çift dil konuştuğum için bazen kelime dağarcığım konusunda çağrışım yapamıyorum yeteri kadar hızlı..." ifadelerini kullandı.

Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 4

"BAZEN KENDİME GÜZEL GELMEDİĞİM GÜNLER OLUYOR"

"Güzelliğin senin hayatını nasıl etkiledi?" sorusuna ünlü oyuncu, "Subjektif olduğu için bu konuyla ilgili kafam karışıyor. Güzellik birine göre güzel, birine göre değil. Bazen kendime güzel gelmediğim günler oluyor. O yüzden kendime mesafe koymaya çalışıyorum o kavramla ilgili" yanıtını verdi.

Oyuncu, "Fikirlerimle konuşulmakla yetiniyorum, çok klişe bir laf olabilir ama. Kendi alanıma çekilip, iç sesimi geliştirmek beni daha çok mutlu eden bir şey oluyor" dedi.

Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 5

İngiltere'de "Kraliyet Pitonu" beslediğini belirten oyuncu, Türkiye'de yasak olduğu için yılanını İngiltere'de bırakmak zorunda kalmış.

Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 6

"KENDİNE AİT OLMAK GEREKİYOR DAHA ÇOK"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Kendini nereye ait hissediyorsun?" sorusuna oyuncu "Aidiyet duygusunu içinde bulman gerekiyor. Kendine ait olmak gerekiyor daha çok" yanıtını verdi.

"İstanbulluyum ben" diyen oyuncu "Duygular daha yoğun ve büyük. Biraz da fütursuzluk var" ifadelerini kullandı.

Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 7

"MESEFADEN DE SEVEBİLMEK LAZIM"

Oyuncu "aşk"ı "O heyecana kendini kaptırıp karşındakine fazla kapılabiliyorsun, beklentin yükseliyor... Sevgi ve aşk dediğin şeyi böyle, elini açıp 'Sen bunu istiyorsan alabilirsin, bu burada duruyor istediğin zaman' deyip biraz tutmaya çalışmadan, mesefaden de sevebilmek lazım. Aşkı kendi içinde de yaşayabilmek gerekiyor" sözleriyle tanımladı.

Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 8

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Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 9
Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 10
Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 11
Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 12
Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı - 13
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