Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı

"BAZEN KENDİME GÜZEL GELMEDİĞİM GÜNLER OLUYOR"

"Güzelliğin senin hayatını nasıl etkiledi?" sorusuna ünlü oyuncu, "Subjektif olduğu için bu konuyla ilgili kafam karışıyor. Güzellik birine göre güzel, birine göre değil. Bazen kendime güzel gelmediğim günler oluyor. O yüzden kendime mesafe koymaya çalışıyorum o kavramla ilgili" yanıtını verdi.

Oyuncu, "Fikirlerimle konuşulmakla yetiniyorum, çok klişe bir laf olabilir ama. Kendi alanıma çekilip, iç sesimi geliştirmek beni daha çok mutlu eden bir şey oluyor" dedi.