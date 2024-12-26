Empati'nin konuğu Yasemin Kay Allen: Annemin isminin sorumluluğu vardı
NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen konuk oldu. Oyuncu, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.
"KELİMELERİMİ ÇOK DİKKATLİ SEÇMEYE ÇALIŞTIM"
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Yasemin Kay Allen oldu. Muhteşem Yüzyıl, Hayat Devam Ediyor, Merhamet ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Büyük Aşıkların Sonuncusu adlı oyunla tiyatroseverlerle buluşuyor.
Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan 35 yaşındaki oyuncu, ünlü bir ismin çocuğu olmak hakkında "Annemin isminin sorumluluğu vardı tabii ki. O yüzden kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım hep. Annemin ismiyle sektöre girişim oldu. Kamera arkasını daha çok istiyordum" ifadelerini kullandı.