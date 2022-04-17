Emre Altuğ: Dudaklarımı kestirseydim belki de Emre Altuğ, Emre Altuğ olmayacaktı!

Haberler | 17.04.2022 - 12:21
‘İbret-i Alem’ şarkısıyla tanınan, şimdilerde 'Bal Gibi' adıyla yeni bir şarkı çıkaran Emre Altuğ, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda, 52 yaşında olmasına rağmen kendini 30’larında hissettiğini söyleyerek, genç görünmesinin sırrını, "Krem falan kullanamam, öyle bir sabrım hiç yok. Estetik de yaptırmadım. Yüzüm gözüm genetik. Sadece bir arkadaşım aracılığıyla arada bir vitamin iğnesi yaptırıyorum. Rahmetli annem de yaşını göstermezdi. Babam 90 yaşında, hâlâ yaşını göstermiyor" diye açıkladı.
İlk ünlü olduğu dönemden bu yana dudakları hep çok beğenilen Altuğ, kalın dudaklı olmasının hayatına yansımasını şöyle anlattı:
"Konservatuvara ilk girdiğimde dudağım kalın olduğundan diğer arkadaşlarım kadar seri konuşamıyordum. Dönmüyordu dudaklarım. Babam doktor, bizde çözüm nettir; kes, biç ya da ilaç kullan. Ben de dudaklarımı kestirmeye karar verdim. Küçülttürecektim. Bir estetik cerrahtan bunun randevusunu da aldım. Gidecekken vazgeçtim."
Altuğ dudak estetiğinden vazgeçme nedenini, "Okulda dudak çalışma yöntemlerini çeşitli aletlerle öğrettiler" dedi ve ekledi:
"Belki dudaklarımı kestirseydim, Emre Altuğ, Emre Altuğ olmayacaktı."
"Çapkın değilim, çapkın olmaya da cesaretim yoktur" diyen Altuğ, "Utangaç biriyim. Hiçbir kadına o şarkı sözlerindeki gibi cümleler kuramadım ben. Hele ne yapıp edip girişimde bulunup bir de reddedilirsem yerin dibine girerim" şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı, "Reddedildin mi hiç?" sorusunu, "Olmuştur ama kayıtlardan silmişimdir" diye yanıtladı.
Çağla Şikel ile evliliğinden 13 yaşında Kuzey ve 10 yaşında Uzay adında iki, oğlu olan Altuğ, çocuklarının isimlerini şöyle açıkladı:
"Kuzey yön gösteren lider yıldız, oradan aklımıza geldi. Uzay Heparı benim arkadaşımdı. Bir insan ardında hiç mi kötü bir şey bırakmaz! Aynı zamanda sonsuzluk anlamı olduğu için bu ismi seçtik."
Şikel ile 2008'de evlenen ve 2015'te boşanan Altuğ, "Ben onunla ömrümün sonuna kadar görüşmek üzere ayrıldım. Çünkü çocuklarımız var. O da, ben de çocukları hep en ön planda tuttuk; egomuzdan, mesleğimizden…" dedi.