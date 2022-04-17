Emre Altuğ: Dudaklarımı kestirseydim belki de Emre Altuğ, Emre Altuğ olmayacaktı!

"Çapkın değilim, çapkın olmaya da cesaretim yoktur" diyen Altuğ, "Utangaç biriyim. Hiçbir kadına o şarkı sözlerindeki gibi cümleler kuramadım ben. Hele ne yapıp edip girişimde bulunup bir de reddedilirsem yerin dibine girerim" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Reddedildin mi hiç?" sorusunu, "Olmuştur ama kayıtlardan silmişimdir" diye yanıtladı.