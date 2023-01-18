Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç mahkemede karşı karşıya geldi

"AYNI YERDE OLMAKTAN VE AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM"

Emre Aşık, Yağmur Sarnıç tarafından iftiralara maruz kaldığını ifade ederek, "Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagog ile yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmiştim. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olmaktan ve aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" şeklinde konuştu. Funda Sadıkahmet de Yağmur Sarnıç’ın kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle cezalandırılmasını istedi.