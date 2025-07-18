Emre Törün'ün ardından Müjde Uzman'dan duygusal paylaşım: İyi ki vardın hep de olacaksın

Emre Törün'ün vefatıyla yıkılan Müjde Uzman, cenaze töreni sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski rol arkadaşına veda etti.

Emre Törün'ün ardından Müjde Uzman'dan duygusal paylaşım: İyi ki vardın hep de olacaksın - 1

Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Emre Törün'ün ardından Müjde Uzman'dan duygusal paylaşım: İyi ki vardın hep de olacaksın - 2

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Emre Törün için ilk tören Üsküdar’daki Müsahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlendi.

Törene ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları ile sanat camiasından isimler katıldı.

Emre Törün'ün ardından Müjde Uzman'dan duygusal paylaşım: İyi ki vardın hep de olacaksın - 3

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Anma programının ardından Törün’ün cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı için Şakirin Camii’ne getirildi. Emre Törün, burada kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Emre Törün'ün ardından Müjde Uzman'dan duygusal paylaşım: İyi ki vardın hep de olacaksın - 4

Törün için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarına boğulan Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşı Emre Törün'e veda etti.

Emre Törün'ün ardından Müjde Uzman'dan duygusal paylaşım: İyi ki vardın hep de olacaksın - 5

"İYİ İNSANLAR, İYİ DOSTLAR HİÇ GİTMEZLER"

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Emre'nin anma töreninde o kadar çok şey düşündüm ki.. Özellikle dostluklarla ilgili. Dedim insanın olacaksa 'Böyle' dostlukları olmalı, gerisi boş. Gerçekten sevmek ve sevilmek, karşılıklı emek ve mesai, iyi günde de, kötü günde de yan yana olmak. Son 8-9 ayını bunların eksikliğini çekerek geçirmiş biri olarak bir kez daha emin oldum bazı şeylerden. İyi ki vardın Emre, hep de olacaksın. İyi insanlar, iyi dostlar hiç gitmezler çünkü. Onlar hep yaşar" notunu düştü.

Emre Törün'ün ardından Müjde Uzman'dan duygusal paylaşım: İyi ki vardın hep de olacaksın - 6

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, yönetmen ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Törün, 1972'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Sanat hayatına 1996'da "Kara Melek" dizisiyle adım atan Törün, dizide dört sezon rol aldı.

Başarılı oyuncu, televizyon kariyerine "Arka Sokaklar", "Bir Zamanlar Kıbrıs", "Üç Kız Kardeş" ve "Mahsusa: Trablusgarb" adlı yapımlarla devam etti.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde 2015-2017'de canlandırdığı "Nevzat Çankırılı" karakteriyle geniş izleyici kitlesi tarafından tanınan Törün, son olarak "Hudutsuz Sevda" dizisinde Şeref karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Televizyon çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar tiyatro sahnelerinde de görev yapan sanatçı, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da çeşitli projelerde yer aldı.

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