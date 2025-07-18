Emre Törün'ün ardından Müjde Uzman'dan duygusal paylaşım: İyi ki vardın hep de olacaksın

"İYİ İNSANLAR, İYİ DOSTLAR HİÇ GİTMEZLER"

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Emre'nin anma töreninde o kadar çok şey düşündüm ki.. Özellikle dostluklarla ilgili. Dedim insanın olacaksa 'Böyle' dostlukları olmalı, gerisi boş. Gerçekten sevmek ve sevilmek, karşılıklı emek ve mesai, iyi günde de, kötü günde de yan yana olmak. Son 8-9 ayını bunların eksikliğini çekerek geçirmiş biri olarak bir kez daha emin oldum bazı şeylerden. İyi ki vardın Emre, hep de olacaksın. İyi insanlar, iyi dostlar hiç gitmezler çünkü. Onlar hep yaşar" notunu düştü.