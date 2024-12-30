En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları

Gülse Birsel'in tepki çeken veda mesajı, Özcan Deniz'in sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine rest çekmesi, Metin Akpınar'ın ikinci kez resmen baba olması, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un çocuk kaçırma iddiaları, Kerem Bürsin'in yeni aşkı ve çok daha fazlası... 2024 yılında akıllardan silinmeyecek ve yıllarca konuşulacak birçok olay yaşandı. İşte yılın en çarpıcı magazin ve sanat haberleri...

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 1

GÜLSE BİRSEL'DEN VURAL ÇELİK'E VEDA MESAJI

2000'li yılların ilk dönemine damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Kubilay" ve "Gülenay" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti.

Bu erken vefat haberinin ardından dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel'in Çelik'e yayımladığı veda mesajı eleştirilerin hedefi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 2

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Hamile olduğu iddia edilen Deniz, belirginleşen karnıyla Paris Moda Haftası'nda yüzü olduğu markanın defilesinde yürüdü.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 3

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık evliliğini noktalamış ve kısa bir süre sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü çift daha sonra yollarını ayırdı.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 4

AKPINAR İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Katkıcı'nın da DNA testi sonuçlandı. Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 5

"ÇOCUK KAÇIRMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmiş ve "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti.

Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

Poyraz Muhtar ise "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" demişti.

Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra erimişti. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıklamıştı.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 6

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile evlendi. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 7

SOYADI KRİZİ

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasındaki soyadı krizi 2024 yılına damga vurdu.

Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulundu. Tuğçe Tayfur, babasının 50 milyon dolar istediğini öne sürdü. 

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 8

YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 9

Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medyadan kızının vesayet davasına bakan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Geçen mayıs ayında  Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 10

İstanbul’da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıktı.

Ortaç ile Erbil'in "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 11

AİLESİNE REST ÇEKTİ

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 12

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir süredir Melisa Tapan ile aşk yaşıyor.

İlişkileri ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra birlikte verdikleri poz da gündem olan ünlü çiftin mutlu beraberlikleri sürüyor.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 13

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti.

16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift ayrılık kararı aldı.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 14

Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcı Hadise'nin, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 15

AJDA PEKKAN SERT ÇIKTI

Süperstar Ajda Pekkan, Harbiye Açık Hava'da hayranlarıyla buluştu. Pekkan, konser devam ederken protokolde oturanların gittiğini görünce kendini tutamadı ve sert çıktı.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 16

BABALIK DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Gazeteci Uğur Dündar hakkında, D.G. isimli bir kişi tarafından açılan babalık davasında karar çıktı. 

Kararını açıklayan mahkeme, "Uğur Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı" sonucuna vararak davayı reddetti. 

Uğur Dündar, kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı Dündar, açıklamasında "Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi, biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti. Değerli Avukatım Murat Ergün'e çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 17

UÇAKTA KEDİ KAVGASI

Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu.

Uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi oldu.

 Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilan Çıtak Tatlıses, “Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda manipüle edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir" ifadelerini kullandı.

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 18

DÜNYAEVİNE GİREN ÜNLÜLER

Bir seneyi daha geride bırakıp 2025'e girerken; bu yıl hayatlarını birleştiren ve mutluluğa adım atan ünlü isimleri bir araya getirdik. İşte Pınar Deniz'den Acun Ilıcalı'ya, Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan, Merve Dizdar'a 2024'te evlenen ünlü isimler...

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 19

HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER

Yaklaşık 10 yıl komada olan Kenan Işık, Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, usta tiyatrocu Ayla Algan ve balkondan düşerek 31 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne gibi birçok ünlü isim bu yıl aramızdan ayrıldı. İşte 2024 yılında yaşamını yitiren ünlü isimler...

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 20

BOŞANAN ÜNLÜ İSİMLER

2024 yılı bazı ünlü isimlere iyi gelmedi. Peri masalı gibi başlayan evlilikler, ayrılıkla son buldu. İşte mutlulukları yarım kalan ünlüler...

En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları - 21

BEBEK SAHİBİ OLAN ÜNLÜLER

Bir yılı daha geride bırakırken mutlu birlikteliklerini bebekle taçlandıran ünlü isimleri derledik. İşte Eda Ece'den Azra Akın'a bebek sahibi olan ünlüler...

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