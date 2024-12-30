En çok onlar konuşuldu! İşte 2024 damga vuran magazin olayları
Gülse Birsel'in tepki çeken veda mesajı, Özcan Deniz'in sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine rest çekmesi, Metin Akpınar'ın ikinci kez resmen baba olması, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un çocuk kaçırma iddiaları, Kerem Bürsin'in yeni aşkı ve çok daha fazlası... 2024 yılında akıllardan silinmeyecek ve yıllarca konuşulacak birçok olay yaşandı. İşte yılın en çarpıcı magazin ve sanat haberleri...
GÜLSE BİRSEL'DEN VURAL ÇELİK'E VEDA MESAJI
2000'li yılların ilk dönemine damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Kubilay" ve "Gülenay" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti.
Bu erken vefat haberinin ardından dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel'in Çelik'e yayımladığı veda mesajı eleştirilerin hedefi oldu.