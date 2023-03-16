'En iyi arkadaşı'yla sahneye çıkan Karsu Dönmez: Bütün kalbim deprem bölgesinde

"ŞARKI SÖYLEMEK İSTER MİSİN?' DİYE SORDUKLARINDA KIZMIŞTIM"

"Yaptığımız bağış kampanyasında 120 milyon TL toplayabildik" diyen Karsu, "Benden de bir rica olmuştu. 'Bir şarkı söylemek ister misin?' dediler. İlk sorduklarında kızmıştım. Sonradan farkına vardım ki evimde yavaş yavaş piyano çalmaya başlıyordum. Acaba bu paramparça kalbimi toplamak için miydi? Sonra şarkıyı söylemeyi kabul ettim. Acaba ayıp mı olur? Herkesi üzer miyim? diye düşündüm. Ne söyleyebilirim diye düşünürken rahmetli Tuna ablamın bir sesli mesajı aklıma geldi. En son Antakya'da verdiğim konser çok güzeldi. O da gelmişti. Tuna ablam ile çok kalabalık olduğu için birbirimizi göremedik. Bana sesli mesaj bırakmıştı. 'Neredesin sen kız? Bulamıyorum seni' demişti. Bu yüzden 'Neredesin Sen' şarkısını söyledim" ifadelerini kullandı.