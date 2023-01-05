Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi

"BENİ REZİL ETME ÜZERİNE KURULU BİR GECEYDİ"

Doğum günüyle ilgili duygularını paylaşan Enis Arıkan, “Biraz yaşımı saklıyordum aslında. Bu yüzden beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi” dedi.