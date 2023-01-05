Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi

Enis Arıkan, 40'ıncı yaş gününü bir otelde dostlarıyla birlikte kutladı. Arıkan'ın arkadaşları, oyuncuya kına gecesi konsepti ile bir doğum günü partisi düzenledi.
Gecede; Özge Özpirinçi, Çağla Şıkel, Berrak Tüzünataç, Ezgi Mola, Burcu Biricik ve Selma Ergeç gibi bir çok ünlü isim yer aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı nazar temalı paylaşımlarla herkesi güldüren Arıkan’ın pastası da dikkat geçti. Enis Arıkan için nazar boncuklu özel bir pasta yaptırıldı.
“Enis’in Kırk Kınası” olarak düzenlenen partide, Enis Arıkan’a beyaz kurdele takan arkadaşları onlarca altın hediye etti.
Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, “Gerçek değil mi bunlar?” derken yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti.
Doğum günüyle ilgili duygularını paylaşan Enis Arıkan, “Biraz yaşımı saklıyordum aslında. Bu yüzden beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi” dedi.
Partiden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Arıkan, "Şahane bir sürprizdi. Canım arkadaşlarım yine beni yalnız bırakmadı.Ne kadar şanslıyım, hep şükrediyorum varlığınıza" ifadelerini kullandı.