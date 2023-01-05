Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi

Ünlü oyuncu Enis Arıkan 40 yaşına girdi. Arıkan'ın doğum günü kına gecesi tadında geçen bir partiyle kutladı. Geceye; Özge Özpirinçi, Çağla Şıkel, Berrak Tüzünataç, Ezgi Mola, Burcu Biricik ve Selma Ergeç gibi birçok ünlü isim katıldı.

Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi - 1

Enis Arıkan, 40'ıncı yaş gününü bir otelde dostlarıyla birlikte kutladı. Arıkan'ın arkadaşları, oyuncuya kına gecesi konsepti ile bir doğum günü partisi düzenledi.

Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi - 2

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Gecede; Özge Özpirinçi, Çağla Şıkel, Berrak Tüzünataç, Ezgi Mola, Burcu Biricik ve Selma Ergeç gibi bir çok ünlü isim yer aldı.

Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi - 3

NAZAR BONCUKLU PASTASI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı nazar temalı paylaşımlarla herkesi güldüren Arıkan’ın pastası da dikkat geçti. Enis Arıkan için nazar boncuklu özel bir pasta yaptırıldı.

Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi - 4

ARKADAŞLARI ALTIN TAKTI

“Enis’in Kırk Kınası” olarak düzenlenen partide, Enis Arıkan’a beyaz kurdele takan arkadaşları onlarca altın hediye etti.

Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi - 5

Eve gidince altınları sayacağını söyleyen Arıkan, “Gerçek değil mi bunlar?” derken yakın arkadaşı Ezgi Mola da altını ısırarak sahte olup olmadığını kontrol etti.

Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi - 6

"BENİ REZİL ETME ÜZERİNE KURULU BİR GECEYDİ"

Doğum günüyle ilgili duygularını paylaşan Enis Arıkan, “Biraz yaşımı saklıyordum aslında. Bu yüzden beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi” dedi.

Enis Arıkan'a kına gecesi konseptli doğum günü partisi - 7

"NE KADAR ŞANSLIYIM"

Partiden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Arıkan, "Şahane bir sürprizdi. Canım arkadaşlarım yine beni yalnız bırakmadı.Ne kadar şanslıyım, hep şükrediyorum varlığınıza" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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