Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum

Gazeteci Reha Muhtar yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, çocuğuna ulaşamadığını öne sürdü.

Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum - 1

ENTÜBE EDİLDİ

Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.

Sağlık ekiplerinin, Reha Muhtar'ın 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın haber vermesi üzerine eve ulaştığı öğrenildi.

Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum - 2

ESKİ EŞİNDEN AÇIKLAMA

Muhtar'ın eski Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda gündeme geldi.

Oyuncu Deniz Uğur, çocuğuna ulaşamadığını öne sürdü.

Uğur "Hastaneye gidiyorum ve bana deniyor ki Ayşe Nazlı, Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz araya birilerini sokarak. Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış ben ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum - 3

"ÇOCUĞUMU ARIYORUM"

Reha Muhtar, şarkıcı Nilüfer ile Ayşe Nazlı Yumlu'yu evlat edinmişti.

Uğur açıklamalarına "Adam evde düşmüş beyin kanaması geçiriyor, bu açıklanıyor fazla da bir şey bilmiyorum. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri, Ayşe Nazlı almış götürmüş. Nilüfer ve Nazlı, çocuğumu bana göstermiyor şu durumda" diye devam etti.

Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum - 4

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Bu süreçte Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'dan da bir açıklama geldi. Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

65 yaşındaki Reha Muhtar'ın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum - 5

"NAFAKANI AKSATMADAN GURURLA ÖDEYECEĞİM"

İki çocuk sahibi olan oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çift, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girmişti. Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

Hakim, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a nafaka ödemesine hükmetti.

Uğur "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" demişti.

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