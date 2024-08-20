Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum
Gazeteci Reha Muhtar yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, çocuğuna ulaşamadığını öne sürdü.
ENTÜBE EDİLDİ
Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.
Sağlık ekiplerinin, Reha Muhtar'ın 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın haber vermesi üzerine eve ulaştığı öğrenildi.
Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.