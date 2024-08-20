Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum

"ÇOCUĞUMU ARIYORUM"

Reha Muhtar, şarkıcı Nilüfer ile Ayşe Nazlı Yumlu'yu evlat edinmişti.

Uğur açıklamalarına "Adam evde düşmüş beyin kanaması geçiriyor, bu açıklanıyor fazla da bir şey bilmiyorum. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri, Ayşe Nazlı almış götürmüş. Nilüfer ve Nazlı, çocuğumu bana göstermiyor şu durumda" diye devam etti.