Entübe edilen Tanyeli’nin oğlundan duygusal mesaj
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi. Tanyeli'nin oğlu, oyuncu Gonca Vuslateri ve sanatçı Safiye Soyman sosyal medyada duygulandıran paylaşımlarda bulundu.
Oryantal dünyasının sevilen isimlerinden olan Tanyeli'nin entübe edildiği öğrenildi.
Karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenen 54 yaşındaki Tanyeli son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.