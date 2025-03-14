Entübe edilen Tanyeli’nin oğlundan duygusal mesaj

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli entübe edildi. Tanyeli'nin oğlu, oyuncu Gonca Vuslateri ve sanatçı Safiye Soyman sosyal medyada duygulandıran paylaşımlarda bulundu.

Entübe edilen Tanyeli’nin oğlundan duygusal mesaj - 1

Oryantal dünyasının sevilen isimlerinden olan Tanyeli'nin entübe edildiği öğrenildi.

Karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenen 54 yaşındaki Tanyeli son paylaşımında "Cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Entübe edilen Tanyeli’nin oğlundan duygusal mesaj - 2

Durumu kritik olan Tanyeli'nin oğlu Taylan duygusal bir paylaşımda bulundu.

Annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Taylan "Sonsuza dek gülümse. Güçlü kal" notunu düştü.

Entübe edilen Tanyeli’nin oğlundan duygusal mesaj - 3

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun."

Entübe edilen Tanyeli’nin oğlundan duygusal mesaj - 4

Usta sanatçı Safiye Soyman da Tanyeli ile karesini "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün, bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun yaşama hep sarıldın ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" ifadeleriyle paylaştı.

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