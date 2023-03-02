Erdal Bakkal rolüyle tanınan Cengiz Bozkurt da depremzedelerin yardımına koştu

İskenderun'da da Dayanışma Gönüllüleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:

"Biz, bağışçıların gönderdiği çadırları, erzakları, suları insanlara ulaştırıyoruz. Buradaki insanlarla istişare ederek onların fikrini alarak, onları bu dayanışma sürecine ortak ederek bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar... Vicdanı olan bir sürü genç arkadaş buradayız. Hayat normale döndü gibi görünüyor ama normale dönmüş değil. Ben genelde insanların barınması, yiyecek yardımı, yemek gibi konularda destek sunmaya çalışıyorum."