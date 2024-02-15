Erkan Özerman son yolculuğuna uğurlandı
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Best Model Of Turkey Kurucu Başkanı, yapımcı, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman (86), Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi. Özerman ile son konuşmasında herhangi bir tören yapılmasını istemediği için cenazenin sade bir törenle yapıldığını belirten halasının oğlu Mehdi Nüzhet Çetinbaş, 'Benim cenazemin üstünden istismar, dedikodu yapmalarına izin vermeyeceğim' diyerek kabul etmedi kendisi ve bu şekilde sade bir törenle defnedilmek istedi. Biz de vasiyeti gereği buradayız” dedi.
Bir süredir kanserle mücadele eden ve hayatını kaybeden yapımcı, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman için İstanbul'da bulunan Zincirlikuyu Camii’nde helallik alındı.
Törene Erkan Özerman’ın kardeşleri Mehmet Volkan Özerman ile Nurkan Tekelioğlu, eski manken Engin Koç, eski manken Yusuf Azuz, manken Ece Gürsel, 1988 Türkiye güzeli Sibel Tan Arıkan, şarkıcı Ege, yapımcı İzzet Öz ve sevenleri katıldı.