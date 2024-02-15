Erkan Özerman son yolculuğuna uğurlandı

"BENİM CENAZEMİN ÜSTÜNDEN DEDİKODU YAPMALARINA İZİN VERMEYECEĞİM, DEDİ"

Özerman'ın tören yapılmasını istemediğini aktaran Nüzhet Çetinbaş, "Erkan abi 86 yaşından gün almıştı ve son bir haftasına kadar dirayetli, ayaktaydı. Kanserle mücadele etti. Yani ölümü adeta gülerek karşıladı. En ufak bir yılgınlık da göstermedi ve her zaman ölümden de bahsetti. Öleceğini de biliyordu. En son görüştüğümüzde 'Herhalde bu son senem' diyordu. Bir de kendisi dünya çapında ünlü bir insan olmasına rağmen İstanbul'da kesinlikle kendisi için bir tören yapılmasını istemedi" dedi.

Çetinbaş sözlerine "Teşvikiye Camii'ne gelecekler, orada dedikodu yapacaklar. Bu sanat dünyasının içerisinden yetiştiği için o camiayı çok iyi tanıyan biri olarak, kesinlikle 'Benim cenazemin üstünden istismar yapmalarına, dedikodu yapmalarına izin vermeyeceğim' diyerek kabul etmedi kendisi ve bu şekilde sade bir törenle defnedilmek istedi. Biz de vasiyeti gereği buradayız" diye devam etti.