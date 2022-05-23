Erkan Petekkaya'ya Cannes'da hırsızlık

Petekkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Polislere paraya ihtiyacı olduğu için 100 euro verdiğimi yine de çaldığı telefonumu iade etmediğini söyledim. Polisler önce bana telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp açtım ve foto galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 euro olduğunu söyleyip onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 euro buldular. Paraları da iade ettiler"