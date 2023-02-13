Eser ve Berfu Yenenler çifti depremde kurtarılan köpekleri sahiplendi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Binlerce insan hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan afette evcil hayvanlar da sahipsiz kaldı.
Eser ve Berfu Yenenler çifti de enkazdan kurtarılan ve ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplendi.
Berfu Yenenler, ailesi ve köpeklerle birlikte çekilen videosunu "Malatya'da enkazdan çıkan, ailesini kaybetmiş iki dünya tatlısı köpeğe evimizi açtık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inanıyorum. Böyle böyle elimizden ne gelirse ne yapabilirsek yapmaya devam edeceğiz" notuyla yayınladı.
Eser Yenenler de köpeklerden birinin enkaz altından çıkarılma anı görüntülerini paylaştı.
2019'da nikah masasına oturan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor.