Eser Yenenler Prestij Meselesi için tarz değiştirdi: Beni hiç böyle görmediniz

"BENİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ"

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beni hiç böyle görmediniz:) Görmek ister miydiniz bilmiyorum ama:) Çok büyük heyecan var. 3 Şubat’ta vizyonda. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı eşimden ve çocuklarımdan özür diliyorum:) ama tüm bunlara değecek bir film geliyor. Şahane ekip şahane, harika bir yolculuk" notunu düştü.