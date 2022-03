Eser Yenenler: Yeni başlangıçlar her zaman güzeldir

"HER ZAMAN GELİŞTİRECEK YÖN ÇOKTUR"

Genel anlamda kendinizi komik buluyor musunuz, geliştirmeniz gereken yönleriniz olduğunu düşünüyor musunuz?



- Her zaman geliştirecek yön çoktur. Mizah çok değişiyor. Eşim Berfu Yenenler'in reels'lerinde oynadığımda skeçler başka, Instagram paylaşımlarında bambaşka. Mecralar çoğaldı ve değişti. Göstermeci mizah yerine daha doğal daha kendin olduğun hale daha çok gülüyor insanlar. Sahnede olabildiğince kendi başımıza gelen hikayeleri yazıyoruz ama her mecradaki Eser başka bir mizah yapıyor. Her zaman öğrenmeye ve geliştirmeye çalışıyorum.