Eser Yenenler: Yeni başlangıçlar her zaman güzeldir

Haberler - ntv.com.tr | 26.03.2022 - 10:06
Bir geçiş dönemi yaşandı ve artık Star ekranlarında olacaksınız. Neler değişecek/neler değişmeyecek, seyirciyi yeni kanalında ne bekliyor?
- Yeni kanalla birlikte enerjimiz değişti. Güzel bir ara verdik, Yılmaz Erdoğan çok fazla gelemiyordu şimdi Yılmaz ağabeyin daha fazla katılımı olacak. Değişiklik bizim enerjimizde, yeni başlangıçlar her zaman güzeldir. Yoğun çalışıyorduk, verdiğimiz ara dinlenmemizi sağladı. Zaman olduğu için skeçler daha fazla düşünülerek uzun uzun yazıldı. Dolayısıyla en büyük değişim oyuncuların kendisinde, yazarlarda ve skeçlerde olacak.
BKM ekibinin başına nasıl geçtiniz, gelen ilk tepkiler nasıldı ve Yılmaz Erdoğan deyince aklınıza ilk ne geliyor?
- Ekibin ağabeyi olarak geldiğimi düşünüyorum. Yılmaz hocamızın başlattığı çarkın dönmesine katkı sağlamak, onun gelemediği zaman işleri yürütmek ve ekibe yol göstererek tecrübelerimi aktarmak için buradayım. Yılmaz Erdoğan; tek kelimeyle gerçek bir usta... Benim hem hayatımda hem kariyerimde hem işimde her şeyimde ustamdır hatta babam yerine koyarım. Kalfalık dönemine gelmiş olmam ve bana bu yöneticilik pozisyonunun verilmesi benim için gurur. Ustamı doğru bir şekilde takip etmişim.
Buradaki her bir skecin yazım süreci ve sahne hazırlığı gibi süreçler ne kadar sürüyor, bu döngü nasıl ilerliyor?
- Her zaman çok zordu. Yazan, oynayan, prova eden hep aynı kişi olduğu için skeçlerin hepsinde okuma provası, sahneleme, skecin düşmesi ve hemen yenisinin yazılıp revize edilerek hazırlanması gibi sahneye çıkana kadar yoğun olarak üretimi devam eden bir döngüsü var. Sancılı, yorucu ama sevdiğin işi yaptığın için aşırı keyifli. Güzel geçen bir gösteri o yorgunluğu unutturuyor. Çünkü başından sonuna katkıda bulunduğun bir işin ortaya çıkmasının tatmini... Bu tatmin başka sektörde yok.
İlk kadroyla ikinci kadroyu kıyaslarsak. Nasıl değerlendirirsiniz?
- Kıyaslayınca 'İlla biri değerden düşer' diye bir laf var, ustamızın lafı. Şartlarımız çok başka, bizim mizah yaptığımız dönemle bu dönem başka. Özellikle bu kadro iki senedir pandemiyle de mücadele ediyor. Oyunları iptal ediliyor, bir maskeli oluyor bir maskesiz zor bir süreç.
Dijital mi geleneksel medya mı?
- Mizahın değişimleri; Sosyal medyadaki mizah, normal hayattaki mizah. Büyük değişimlerin içinde bambaşka bir şeyle ve birçok diziyle mücadele ediyor bu kuşak. Bizim dönemimiz her anlamda daha şanslıydı. Dijital dünya bizi bu kadar görmemişti. Şimdi YouTube izlenmesi başka reyting başka... Çok fazla parametre var.
Çok Güzel Hareketler 2'den yeni bir 3 adam çıkar mı? Ya da yeni bir Eser yeni bir İbrahim veya yeni bir Oğuzhan gelir mi?
- Kesinlikle çıkar. Biz oradan kendi yolumuzu çizmeyi öğrendik. Bizim yolumuzda üç kişi talk show yaparak daha önce yapılmamış bir şeyi denedik. Burada yapılmamışı yapmak varsa bu ekipten de daha önce yapılmamış şeyleri yapacak birçok arkadaşımız çıkacaktır.
Genel anlamda kendinizi komik buluyor musunuz, geliştirmeniz gereken yönleriniz olduğunu düşünüyor musunuz?
- Her zaman geliştirecek yön çoktur. Mizah çok değişiyor. Eşim Berfu Yenenler'in reels'lerinde oynadığımda skeçler başka, Instagram paylaşımlarında bambaşka. Mecralar çoğaldı ve değişti. Göstermeci mizah yerine daha doğal daha kendin olduğun hale daha çok gülüyor insanlar. Sahnede olabildiğince kendi başımıza gelen hikayeleri yazıyoruz ama her mecradaki Eser başka bir mizah yapıyor. Her zaman öğrenmeye ve geliştirmeye çalışıyorum.
Bir kesim sizi komik ve şirin bulurken diğer bir kesim itici buluyor, ortası yok gibi. Buna katılır mısınız nedeni nedir?
- O kadar keskin olduğunu düşünmüyorum. Çok genç yaşta çok güzel kazanımlarım oldu. Genç yaşta Acun Ilıcalı ile çalışmak, talk show yapmak gibi büyük başarılar elde ettik. Biraz "Kim ki bu çocuk?", "Noluyor bu kadar ilgi görüyor", "Torpili mi var?" gibi söylemler oldu. Mizah yapan herkes örneğin Cem Yılmaz'ın gösterisi yayınlanıyor "Komik değil, komik", komedi dizisi/filmi çıkıyor "Bu dizi kötü, iyi" atıyorum Gibi dizisi var çok seven var hiç sevmeyen var. Mizah tartışılabilir hale geldi. Kutuplaşma ister istemez oluşuyor. Mizah sübjektif bir yerde.
Kendinizi geçmişe dönük izlediğinizde ya da google'ladığınızda "Ben bunu nasıl yapmışım" dediğiniz bir olay var mı?
- Her şeyi yerli yerinde ve zamanında yaptım. Bir pişmanlığım ve keşkem yok. Yaptığım şeyler beni bugüne getiren şeyler.
İleride Eser Yenenler'in kariyer yolculuğu nasıl ilerleyecek?
- Sahne işini seviyorum. Berfu ile iş yapmayı çok seviyorum. Eşimle de bir kariyer yürütmek istiyorum. Hem sahnede hem de içinde eşimin olacağı talk show hikayesini devam ettireceğim. Bunun için daha dijitale kafamı odakladım. Dijitalde talk show televizyonda Çok Güzel Hareketler Bunlar. Tiyatro sahnesi ve evde de Berfu'yla bir şeyler yapmayı hayal ediyorum. Dijital için eşimle birlikte bir şeyler yazıyoruz. Ancak mecra henüz belli değil.
Eşinizin takipçi sayısı daha sosyal medyadaki renkli paylaşımlara tepkiler nasıl, eşiniz mi siz mi daha fazla kazanıyorsunuz?
- Bu işi birlikte yapmayı çok sevdik. Berfu dijitalde aşırı yetenekli biri. Sosyal medyadan ben çok kazanmıyorum benim olayım o değil eşim orayı domine ediyor. Ben Instagram'da ya da YouTube'da onun verdiği rolleri oynuyorum. İşi ve evi birbirine karıştıran bir insan olarak evimde aynı fikirleri konuşabildiğim biri olması da keyif veriyor. Onun sosyal medyasini da aile vitrinimiz olarak görüyoruz.
Evli ve iki çocuk babasısınız. Evlilik ve babalık nasıl bir duygu, hayatınızda ne tür değişimler getirdi?
- Çocukları olunca hikayenin tamamı değişti. Yorumlama, geleceği planlama daha anlık yaşarken biraz daha geleceği düşünerek yaşamaya başladım. Yaptığım işlerde "Çocuğum beni izleyecek" gibi bir katmanı da olmaya başladı. Ev-iş dengesini doğru kurmak için bir mücadele veriyoruz. Baba olmayı her anlamda iliklerime kadar yaşıyorum.
Çocuklarınızın ileride hangi sektörde olmasını istersiniz?
- Hiç düşünmedim. Kuzey'i tiyatroya getiriyorum çok eğleniyor sahneye çıkıyor. Mete'yi daha getirmedim ama Kuzey sahne işi yapabilir bana benziyor. Mete'de de daha sayısal bir şeyler hissediyorum. Sağlık ve huzur olduktan sonra seçtikleri mesleğin önemi yok.
Eleştirel mizahın sizce sınırı var mıdır?- Vardır... Eleştirel mizahta sınır, eleştirdiğin kişinin de buna gülebilmesidir. Benim kriterim bu.
İşte Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Eser Yenenler'in ekibin başında olduğu Çok Güzel Hareketler 2'nin ikinci bölümünden öne çıkan kareler...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
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