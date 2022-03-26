Eser Yenenler: Yeni başlangıçlar her zaman güzeldir

"BİZİM MİZAH YAPTIĞIMIZ DÖNEMLE BU DÖNEM BAŞKA"

İlk kadroyla ikinci kadroyu kıyaslarsak. Nasıl değerlendirirsiniz?



- Kıyaslayınca 'İlla biri değerden düşer' diye bir laf var, ustamızın lafı. Şartlarımız çok başka, bizim mizah yaptığımız dönemle bu dönem başka. Özellikle bu kadro iki senedir pandemiyle de mücadele ediyor. Oyunları iptal ediliyor, bir maskeli oluyor bir maskesiz zor bir süreç.



Dijital mi geleneksel medya mı?

- Mizahın değişimleri; Sosyal medyadaki mizah, normal hayattaki mizah. Büyük değişimlerin içinde bambaşka bir şeyle ve birçok diziyle mücadele ediyor bu kuşak. Bizim dönemimiz her anlamda daha şanslıydı. Dijital dünya bizi bu kadar görmemişti. Şimdi YouTube izlenmesi başka reyting başka... Çok fazla parametre var.