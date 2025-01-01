Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam "Sizin karşınızda olmak böyle güzel bir gecede, eşimle birlikte de karşınızda şarkı söyleme fırsatı bulmuş olmak benim için çok kıymetli. Çok güzel bir anı bıraktık kendimize" derken; Ersin Arıcı da "Çok heyecanlı bir atmosfermiş ya" ifadelerini kullandı.