Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 2024 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. Pozam, eşiyle düet yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten - 1

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna Şanlı karakterini canlandıran Beril Pozam ile Ferit'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı, 20 Ağustos'ta nikah masasına oturdu.

N-LIFE HABERLERİ

Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten - 2

SETTE BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Aşkları dizi setinde başlayan ve sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, Yalı Çapkını ekibi de mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.

Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten - 3

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren Beril Pozam ile Ersin Arıcı, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne konuk oldu.

Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten - 4

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşları Emre Altuğ'un "Neyleyim" şarkısını söyleyen ünlü çift, geceye damga vurdu.

Beril Pozam, şarkıyı bitirdikten sonra gözyaşlarını tutamadı ve "Duygulandım gerçekten" dedi.

Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten - 5

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam "Sizin karşınızda olmak böyle güzel bir gecede, eşimle birlikte de karşınızda şarkı söyleme fırsatı bulmuş olmak benim için çok kıymetli. Çok güzel bir anı bıraktık kendimize" derken; Ersin Arıcı da "Çok heyecanlı bir atmosfermiş ya" ifadelerini kullandı.

Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten - 6

"BİZ O AŞKI HİSSETTİK"

Gökhan Özoğuz, performanslarına övgü yağdırırken Beril Pozam, "Ersin'in sesi çok güzel de ben ona eşlik ettim" dedi.

Beyazıt Öztürk ise "Parçanın bu kadar etkili olmasının sebebi, tabi ki herkese söylediler ama daha çok birbirlerine söylediler. Biz o aşkı aldık yani" ifadelerini kullandı.

Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten - 7

"O SES TÜRKİYE'NİN ACEMİSİ DEĞİLİZ"

Ardından kimi seçeceklerini aralarında konuşup konuşmadıklarını öğrenmek isteyen Öztürk'e Pozam "Sizin performanslarınız sonrası fikrimiz değişebilir. İlk kez katıldık ama çok izledik O Ses Türkiye'yi, acemisi değiliz" dedi.

Çift, jürilerin kendilerini ikna etmeye çalışmasının ardından Gökhan Özoğuz'u seçti.

Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten - 8

"ZAMANLA BİRBİRİMİZİ SEVDİK"

Öte yandan ünlü çift, aylar önce aşklarıyla ilgili "Bizim şansımız, rol aldığımız ortak bir iş sayesinde birbirimizle tanışabilmiş olmak. Herkeste nasıl başlıyorsa öyle başladı aslında. Tanıştık, vakit geçirdik ve zamanla birbirimizi sevdik" ifadelerini kullanmıştı.

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