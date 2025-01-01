Eşi Ersin Arıcı ile O Ses Türkiye'ye katılan Beril Pozam'ın gözyaşları: Duygulandım gerçekten
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 2024 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşayan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. Pozam, eşiyle düet yaparken gözyaşlarını tutamadı.
Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna Şanlı karakterini canlandıran Beril Pozam ile Ferit'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı, 20 Ağustos'ta nikah masasına oturdu.