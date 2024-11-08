Eşinin kanserle mücadelesi hakkında konuşan Prens William: Hayatımın en zor yılıydı

42 yaşındaki Prens "Korkunç dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu" ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı, şubat ayında Kral Charles'ın kanser olduğunu ve tedaviye başlayacağını duyurdu. Sadece altı hafta sonra, Galler Prensesi'nin kemoterapi gördüğü duyuruldu.