Eşinin kanserle mücadelesi hakkında konuşan Prens William: Hayatımın en zor yılıydı
Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayından bu yana devam eden kanser tedavisinin sona erdiğini açıkladı. Prens William, eşinin kanserle mücadele ettiği dönem hakkında "Hayatımın en zor yılıydı" ifadelerini kullandı.
TEDAVİSİ SONA ERDİ
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
Middleton, geçtiğimiz eylül ayında tedavisinin sona erdiğini açıkladı.