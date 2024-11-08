Eşinin kanserle mücadelesi hakkında konuşan Prens William: Hayatımın en zor yılıydı

Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayından bu yana devam eden kanser tedavisinin sona erdiğini açıkladı. Prens William, eşinin kanserle mücadele ettiği dönem hakkında "Hayatımın en zor yılıydı" ifadelerini kullandı.

Eşinin kanserle mücadelesi hakkında konuşan Prens William: Hayatımın en zor yılıydı - 1

TEDAVİSİ SONA ERDİ

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

Middleton, geçtiğimiz eylül ayında tedavisinin sona erdiğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Eşinin kanserle mücadelesi hakkında konuşan Prens William: Hayatımın en zor yılıydı - 2

"AİLE OLARAK İNANILMAZ DERECEDE ZOR BİR DÖNEMDİ"

9 Eylül'de Prenses Kate, kemoterapi tedavisini tamamladığını duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından video yayınlayarak, "Galler Prensesi Catherine'den mesaj" notuyla açıklama yapan Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” dedi.

Eşinin kanserle mücadelesi hakkında konuşan Prens William: Hayatımın en zor yılıydı - 3

Prens William, eşinin tedavi gördüğü dönemi hayatının "en zor yılı" olarak tanımladı.

Prens William, Güney Afrika ziyaretinin sonunda hem eşine hem de babasına kanser teşhisi konulmasıyla ilgili konuştu.

Eşinin kanserle mücadelesi hakkında konuşan Prens William: Hayatımın en zor yılıydı - 4

42 yaşındaki Prens "Korkunç dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu" ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı, şubat ayında Kral Charles'ın kanser olduğunu ve tedaviye başlayacağını duyurdu. Sadece altı hafta sonra, Galler Prensesi'nin kemoterapi gördüğü duyuruldu.

Eşinin kanserle mücadelesi hakkında konuşan Prens William: Hayatımın en zor yılıydı - 5

Kral Charles, kraliyet görevlerine geri döndü, Prenses de kemoterapi tedavisini tamamladı.

Prens William "Böyle bir şeyle başa çıkabildikleri için karımla ve babamla gurur duyuyorum ama ailemiz için zor bir dönem oldu" dedi.

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