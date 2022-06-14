Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 10:35 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 10:49
ABD’li profesyonel güreşçi ve eski dünya ağırsiklet şampiyonu Jeff Hardy geçtiğimiz gün müzik performansının ardından Florida'da tutuklandı.
44 yaşındaki Hardy, ehliyetsiz, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanması nedeniyle tutuklandı.
Bu ceza, Amerikalı profesyonel güreş eğlence şirketinin (WWE) efsane isimlerinden biri olan Hardy’nin ilk hapis cezası değil.
Hardy daha önce de benzer suçlardan hapis cezası alarak 10 yıl içerisindeki üçüncü cezasını da geçtiğimiz gün almış oldu.
Ehliyetine uzun bir süre önce el konulan güreşçi, ehliyetsiz bir şekilde, uyuşturu madde ve alkolün etkisiyle araç kullanarak polis çevirmesine takıldı, ardından yapılan uyuşturucu ve alkol testleri de pozitif çıktı.
Uzun süredir uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Hardy'nin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.