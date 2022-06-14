Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 10:35 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 10:49

ABD’li profesyonel güreşçi ve şarkıcı Jeff Hardy, geçtiğimiz gün sahne performansının ardından tutuklandı. Ehliyetsiz, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisiyle araç kullanması nedeniyle tutuklanan Hardy'nin bu ilk hapis cezası değil.

Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası - 1

ABD’li profesyonel güreşçi ve eski dünya ağırsiklet şampiyonu Jeff Hardy geçtiğimiz gün müzik performansının ardından Florida'da tutuklandı.

Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası - 2

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI

44 yaşındaki Hardy, ehliyetsiz, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanması nedeniyle tutuklandı.

Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası - 3

İLK CEZASI DEĞİL

Bu ceza, Amerikalı profesyonel güreş eğlence şirketinin (WWE) efsane isimlerinden biri olan Hardy’nin ilk hapis cezası değil.

Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası - 4

10 YIL İÇİNDEKİ 3. CEZA

Hardy daha önce de benzer suçlardan hapis cezası alarak 10 yıl içerisindeki üçüncü cezasını da geçtiğimiz gün almış oldu.

Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası - 5

UYUŞTURUCU VE ALKOL TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ehliyetine uzun bir süre önce el konulan güreşçi, ehliyetsiz bir şekilde, uyuşturu madde ve alkolün etkisiyle araç kullanarak polis çevirmesine takıldı, ardından yapılan uyuşturucu ve alkol testleri de pozitif çıktı.

Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası - 6

YAKIN ZAMANDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Uzun süredir uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Hardy'nin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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