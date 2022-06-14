Eski dünya ağırsiklet boks şampiyonu Jeff Hardy’e hapis cezası

UYUŞTURUCU VE ALKOL TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ehliyetine uzun bir süre önce el konulan güreşçi, ehliyetsiz bir şekilde, uyuşturu madde ve alkolün etkisiyle araç kullanarak polis çevirmesine takıldı, ardından yapılan uyuşturucu ve alkol testleri de pozitif çıktı.