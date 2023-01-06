Eski eşi açıkladı: Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıkları

BIKANA KADAR AYNI ŞEYLERİ YEMİŞ

Marchese, 42 yaşında hayatını kaybeden Elvis Presley'nin ara sıra bazı yiyeceklere taktığını ve bıkana kadar sürekli aynı şeyi yediğini ekledi.

Britanya gazetesi Express'e konuşan arşivci, Presley'nin ayrıca pastırmalı ve hardallı sandviç, kızarmış fıstık ezmesi, hamburger bifteği ve bezelye yemeyi de çok sevdiğini belirtti.