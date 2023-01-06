Eski eşi açıkladı: Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıkları

ABD'li Rock'n' Roll efsanesi Elvis Presley tuhaf beslenme alışkanlıklarıyla gündeme geldi. Eski eşi Priscilla Presley de Presley'nin mutfaktaki takıntılarını anlattı.

Eski eşi açıkladı: Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıkları - 1

Dünyaca ünlü rock yıldızı Elvis Presley, yiyecek tercihleriyle ölümünden yıllar sonra gündeme geldi. 

Arşivci Angie Marchese, fıstık ezmesi ve muzlu sandviçe olan düşkünlüğü bilinen Rock'n' Roll'un Kralı Presley'nin mutfaktaki diğer takıntılarını da anlattı.

Eski eşi açıkladı: Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıkları - 2

"ALIŞKANLIK İNSANIYDI"

Marchese, ABD'nin güneyindeki Mississipi eyaletinde doğan ve hayatına Memphis'te devam eden yıldızın güney mutfağına çok düşkün olduğunu belirtti ve "Tam bir alışkanlık insanıydı. Güneye ait bir yemekse mutlaka severdi" dedi.

Eski eşi açıkladı: Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıkları - 3

Öte yandan Marchese, Presley'nin kokusuna bile dayanamadığı yemeği açıkladı.

Angie Marchese, "Her şeyi yerdi ama balık asla. Evde balık pişirilmesinin kokusuna bile dayanamazdı. Evde asla balık olmazdı" ifadelerini kullandı.

Eski eşi açıkladı: Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıkları - 4

"KÖFTE VE PATATES PÜRESİNE BAYILIRMIŞ"

Marchese, Presley'nin eski eşi Priscilla Presley'le de yıldızın mutfak alışkanlıklarına dair konuştuklarını "Elvis köfte ve patates püresine bayılırmış. Bir dönem 6 ay boyunca bundan başka bir şey yememiş" sözleriyle anlattı.

Eski eşi açıkladı: Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıkları - 5

BIKANA KADAR AYNI ŞEYLERİ YEMİŞ

Marchese, 42 yaşında hayatını kaybeden Elvis Presley'nin ara sıra bazı yiyeceklere taktığını ve bıkana kadar sürekli aynı şeyi yediğini ekledi.

Britanya gazetesi Express'e konuşan arşivci, Presley'nin ayrıca pastırmalı ve hardallı sandviç, kızarmış fıstık ezmesi, hamburger bifteği ve bezelye yemeyi de çok sevdiğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

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