Eski eşi açıkladı: Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıkları

Dünyaca ünlü rock yıldızı Elvis Presley, yiyecek tercihleriyle ölümünden yıllar sonra gündeme geldi.
Arşivci Angie Marchese, fıstık ezmesi ve muzlu sandviçe olan düşkünlüğü bilinen Rock'n' Roll'un Kralı Presley'nin mutfaktaki diğer takıntılarını da anlattı.
Marchese, ABD'nin güneyindeki Mississipi eyaletinde doğan ve hayatına Memphis'te devam eden yıldızın güney mutfağına çok düşkün olduğunu belirtti ve "Tam bir alışkanlık insanıydı. Güneye ait bir yemekse mutlaka severdi" dedi.
Öte yandan Marchese, Presley'nin kokusuna bile dayanamadığı yemeği açıkladı.
Angie Marchese, "Her şeyi yerdi ama balık asla. Evde balık pişirilmesinin kokusuna bile dayanamazdı. Evde asla balık olmazdı" ifadelerini kullandı.
Marchese, Presley'nin eski eşi Priscilla Presley'le de yıldızın mutfak alışkanlıklarına dair konuştuklarını "Elvis köfte ve patates püresine bayılırmış. Bir dönem 6 ay boyunca bundan başka bir şey yememiş" sözleriyle anlattı.
Marchese, 42 yaşında hayatını kaybeden Elvis Presley'nin ara sıra bazı yiyeceklere taktığını ve bıkana kadar sürekli aynı şeyi yediğini ekledi.
Britanya gazetesi Express'e konuşan arşivci, Presley'nin ayrıca pastırmalı ve hardallı sandviç, kızarmış fıstık ezmesi, hamburger bifteği ve bezelye yemeyi de çok sevdiğini belirtti.