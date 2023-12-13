Eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide: Zeynep Bastık'tan açıklama
Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 2021'de dünyaevine girmiş ve bir yıl dolmadan boşanmıştı. Boşanma ardından arkadaşlıkları devam eden ikiliden Bastık, yeni aşkı Alican Ayyıldız ve eski eşi ile aynı partide eğlendi. Ünlü isim, "2024 yılındayız artık" açıklamasıyla gündem oldu.
Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Zeynep Bastık, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı, ekip arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı.