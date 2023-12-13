Eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide: Zeynep Bastık'tan açıklama

Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış, 2021'de dünyaevine girmiş ve bir yıl dolmadan boşanmıştı. Boşanma ardından arkadaşlıkları devam eden ikiliden Bastık, yeni aşkı Alican Ayyıldız ve eski eşi ile aynı partide eğlendi. Ünlü isim, "2024 yılındayız artık" açıklamasıyla gündem oldu.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide: Zeynep Bastık'tan açıklama - 1

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Zeynep Bastık, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü şarkıcı,  ekip arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide: Zeynep Bastık'tan açıklama - 2

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Zeynep Bastık'ın bir süredir aşk yaşadığı Alican Ayyıldız ile katıldığı partide, menajerleriğini üstlenen eski eşi Tolga Akış da yer aldı.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide: Zeynep Bastık'tan açıklama - 3

"BÖYLE ŞEYLER KALMADI"

Bastık, muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularına "2024 yılındayız artık ya. Böyle şeyler kalmadı. Beraber çalışıyoruz zaten. Hep birlikte bütün ekip olarak geldik buraya" sözleriyle yanıt verdi.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide: Zeynep Bastık'tan açıklama - 4

"TOLGA BENİM İÇİN EŞTEN ÇOK FAZLASI OLDU"

Öte yandan Zeynep Bastık, ayrılık haberini sosyal medya hesabından "Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" sözleriyle duyurmuştu.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı partide: Zeynep Bastık'tan açıklama - 5

"SENİ ÇOK SEVİYORUM ZEYNO'CUĞUM"

Tolga Akış da sosyal medya hesabından, "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum" demişti.

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