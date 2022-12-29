Eski eşiyle görüntülenen Merve Boluğur sinirlendi

"İNSANİ BİR ŞEY İSTİYORUM SENDEN"

Defalarca kez kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, "Kapatır mısın rica ediyorum. Gerginlik çıkarmıyorum, rica ediyorum. Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun, kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden. Vicdanen istiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum, görüntülenmek de istemiyorum. İnsan değilsiniz abi değilsiniz. Üzülüyorum" dedi.