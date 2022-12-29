Eski eşiyle görüntülenen Merve Boluğur sinirlendi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, önceki akşam 53 gün evli kaldığı Mert Aydın ile görüntülendi. Aydın ile bir mekandan çıkarken karşısında basın mensuplarını gören Boluğur, sinirlenip muhabirle tartıştı.
2. Sayfa'nın haberine göre; eski eşiyle görüntülenmek istemeyen ve kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, muhabirin yanına gelerek tepki gösterdi.
Defalarca kez kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, "Kapatır mısın rica ediyorum. Gerginlik çıkarmıyorum, rica ediyorum. Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun, kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden. Vicdanen istiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum, görüntülenmek de istemiyorum. İnsan değilsiniz abi değilsiniz. Üzülüyorum" dedi.
2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur-Mert Aydın çifti, 23 Kasım'da boşanmıştı. İkilinin evliliği sadece 53 gün sürdü.
Boşanma davası sonrası adliyeden çıkarken babası ile görüntülenen Merve Boluğur, "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek soruları yanıtsız bırakmıştı.
Boşanmanın ardından avukatı ile adliyeden çıkan Mert Aydın, "Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.