Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası

Haberler | 27.07.2022 - 10:07
Dünyanın en iyi kadın kalecilerinden biri kabul edilen ABD'li Hope Solo (40), geçtiğimiz mayıs ayında park halindeki otomobilinde direksiyonda sızmış bir sekilde bulunmuştu.
Olayın yaşandığı anlarda Solo'nun 2 yaşındaki ikizleri de aracın içindeydi.
Eski futbolcu Solo içkili araç kullandığı ve çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için 30 gün hapis cezası aldı.
Solo, rehabilitasyonda bir ay tedavi gördüğü için hapse girmeyecek. Ancak başka bir suç işlerse 2 yıl hapis yatacak.
İşte Solo'nun yeşil sahalardan yansıyan kareleri...