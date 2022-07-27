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Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası

Haberler | 27.07.2022 - 10:07

ABD Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski kalecisi Hope Solo, arka koltuğunda 2 yaşındaki ikizlerinin oturduğu araçta alkolden dolayı kendinden geçmiş halde bulunmasının ardından 30 gün hapis cezası aldı.

(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 1

Dünyanın en iyi kadın kalecilerinden biri kabul edilen ABD'li Hope Solo (40), geçtiğimiz mayıs ayında park halindeki otomobilinde direksiyonda sızmış bir sekilde bulunmuştu.

Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 2

Olayın yaşandığı anlarda Solo'nun 2 yaşındaki ikizleri de aracın içindeydi.


Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 3

Eski futbolcu Solo içkili araç kullandığı ve çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için 30 gün hapis cezası aldı.


Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 4

Solo, rehabilitasyonda bir ay tedavi gördüğü için hapse girmeyecek. Ancak başka bir suç işlerse 2 yıl hapis yatacak.

Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 5

İşte Solo'nun yeşil sahalardan yansıyan kareleri...

Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 6
Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 7
Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 8
Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 9
Eski futbolcu Hope Solo'ya hapis cezası - 10

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