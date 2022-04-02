Eski futbolcu Hope Solo'ya alkollü araç kullanmaktan gözaltı

Çocuklarının arka koltukta oturduğu ve motoru çalışan aracın direksiyonunda bir saatten fazla baygın halde yatan Solo, yoldan geçen biri tarafından fark edildi. 40 yaşındaki eski sporcu, olay yerine giden polis memurunun alkol testi yapmasına izin vermedi. Tutuksuz yargılanacak Solo, 28 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.